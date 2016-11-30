22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Ефремов: "Удаления толком "Оренбург" и не заметил"

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Защитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов, арендованный у ЦСКА, отметил, что его команда могла выступить лучше в первой части чемпионата. Напомним, в 16-м туре премьер-лиги "Оренбург" проиграл армейцам со счетом 0:2, оставшись в меньшинстве на 74-й минуте.

– Удаления толком и не заметили, – заявил Ефремов. – Весь матч оборонялись, и хорошо оборонялись. Осталась последняя игра. Теперь будем обыгрывать "Амкар".

– Как оцениваете первую часть сезона?

– Могли выступить лучше и набрать больше очков. Много факторов... Будем работать.

– Рассказывали партнерам, как против ЦСКА действовать?

– У нас для этого тренерский штаб есть. (Иван ОРЕХОВ)

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