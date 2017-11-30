Дмитрий Черышев: "Смолов сможет раскрыться в "Реале"

Экс-главный тренер "Волги" и академии "Реала" Дмитрий Черышев уверен в том, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов может проявить себя в "Королевском клубе".

Ранее сообщалось, что мадридцы проявляют интерес к форварду. По версии Marca, в шорт-лист также входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг").

– Вчера прошла громкая новость: Федор Смолов, забивший Испании дважды, входит в шорт-лист "Реала". Ваше мнение по этому вопросу особенно интересно, – вопрос Черышеву.

– У нас в прошлом многие выступали в топовых клубах. Но сложнее не попасть туда, а закрепиться. Я думаю, Федор смог бы там заиграть и раскрыться еще лучше. Желаю ему удачи.

– Вашему сыну Денису закрепиться в "Реале" как раз не удалось. Есть надежда, что он сыграет на чемпионате мира?

– Конечно, мне бы этого очень хотелось. Такой праздник, да еще и в родной стране... Любой футболист готов все ради этого отдать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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