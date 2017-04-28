Дмитрий Безняк: "У "Анжи" просто не шел мяч в ворота"

Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк после матча 25-го тура чемпионата России против "Томи" (3:3) отметил, что махачкалинская команда не реализовала все свои возможности. По его словам, о недооценке соперника игроками говорить не стоит.

- Если сказать коротко, то мы безобразно сыграли в обороне, - приводит пресс-служба "Анжи" слова Безняка. - Особенно это касается центральных защитников. Мы предупреждали игроков о том, что "Томь", несмотря на молодость игроков, демонстрирует хороший футбол. Почти в каждом матче у томичей проходят контратаки. В атаке же мы не реализовали свои возможности, хотя моментов было очень много. Ну, просто не шел мяч сегодня в ворота.



- Не было чувства самоуспокоенности у игроков перед "Томью"?



- Не было такого. Мы предупреждали, что тяжело будет с этой командой играть. Чего опасались, на том и попались. Будем брать очки на выезде, нам больше ничего не остается. Там мы играем более удачно по результату, да и по игре тоже.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Томь"