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Дмитрий Баринов: "Сборная России? Для начала надо регулярно играть в клубе"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на попадание в сборную России на чемпионат мира-2018. 20-летний хавбек в текущем сезоне провел 2 матча в чемпионате России.

- Вы говорили, что очень хотите попасть на домашний чемпионат мира. Шансы есть?

- Шансы есть всегда. Для начала надо играть в своем клубе. Постоянно. В каждом матче. По 90 минут. А потом уже смотреть: видит ли меня тренер сборной России в составе. Но все зависит от меня. Я готов биться.

- Следите сейчас за нашей сборной?

- Конечно. Смотрю каждый матч. Хорошо, что начался процесс омоложения команды. Пока немного не хватает сыгранности, но это нормально – к 2018 году должны исправить этот момент.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14303

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