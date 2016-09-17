Дмитрий Аленичев: "Хочу тренировать, тренировать и еще раз тренировать"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что после увольнения он принял решение отдохнуть в Италии. Однако, по словам наставника, он постоянно хотел вернуться к работе.

– Как пережили это время?

– Конечно, тяжело. Теперь не вижу каждый день этих замечательных футболистов, людей в клубе и на базе. Все это пока непривычно. Сразу после ухода из команды улетел в Италию, чтобы от всего отвлечься. Отдохнул, поплавал, позагорал. Но лучше, безусловно, каждый день работать. Так что месяц получился довольно скомканным: утром просыпаюсь с одним и тем же желанием – тренировать, тренировать и еще раз тренировать. Хочется вновь работать с игроками, объяснять им, как добиваться побед. Впрочем, потихонечку отхожу от расставания со "Спартаком". Было тяжело, сейчас уже легче. Что ж – такова тренерская доля.