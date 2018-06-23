Дмитрий Аленичев: "Енисею" необходимо 7-8 игроков"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью клубной пресс-службе рассказал о селекции клуба в летнее трансферное окно. Сезон-2018/19 станет для команды из Красноярска первым в премьер-лиге.

– Вратарская позиция, в принципе, у нас закрыта – Давида Юрченко мы уже подписали. Ждем его со дня на день, – сказал Аленичев. – Также мы подписали лучшего футболиста "Амкара" прошлого сезона Павла Комолова. Это хорошее, на мой взгляд, приобретение. Мы ведем переговоры, нам необходимо порядка 7-8 человек. Причем, на каждую позицию.

После отпуска, зачастую так происходит, футболисты приезжают с лишним весом. У нас, к сожалению, такое тоже произошло. Но, футболисты – профессионалы. За два-три дня приведут себя в форму. Им была дана программа по функциональной подготовке в отпуске, они ее выполнили. Самое главное, что ребята прибыли в хорошем расположении духа.

Сейчас главная задача – привести ребят в нужное функциональное состояние – все-таки на предсезонной подготовке закладывается фундамент физической готовности. Это самое главное. И, конечно же, работа над технико-тактическими действиями.

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