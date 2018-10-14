Директор по развитию "Крыльев Советов": "Слава богу, Башкиров ни с кем не подрался. Нам и так хватает истории с Кокориным и Мамаевым"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов – о задержании сотрудниками ГИБДД полузащитника самарцев Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде.

– Нам и так хватает истории с Кокориным и Мамаевым, вся страна три дня обсуждала ее, а тут еще Башкирову хватило ума поехать на машине выпившим, – говорит Шикунов. – Мало того, что это в принципе неприятная история, но она же еще бросает негатив на весь российский футбол. Слава богу, Евгений ни с кем не подрался. Я сейчас в Сочи, приехал на матч сборной, мне позвонили и сообщили, что он сел за руль пьяным. Когда вернусь, клуб уже получит все необходимые документы: проведем внутреннее разбирательство, оштрафуем игрока, в общем, примем меры.

– Башкирову грозит денежный штраф, или возможны иные санкции?

– Разберемся внутри клуба. (Иван Торопцев)