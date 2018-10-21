"Динамо" - "Зенит": стали известны стартовые составы команд

"Динамо" и "Зенит" объявили стартовые составы на матч 11-го тура российской премьер-лиги. В составе москвичей с на позиции центрфорварда выйдет Федор Черных, у сине-бело-голубых с первых минут сыграет Клаудио Маркизио.
"Динамо": Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу, Панченко.
Запасные: Лещук, Морозов, Евгеньев, Темников, Терехов, Москвичев, Луценко.
Состав нашей команды на матч #ДинамоЗенит.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 21 октября 2018 г.
Федор Черных с первых минут выйдет на позиции центрфорварда.
Себастьян Хольмен и Тони Шунич сыграют в центре обороны, а правый фланг защиты остается за Антоном Сосниным.
Начало в 14:00! #ТвоякоманДа pic.twitter.com/BivLHGatoY
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Чернов, Нету, Кузяев, Мак, Краневиттер, Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Маммана, Шатов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Заболотный.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ДинамоЗенит! pic.twitter.com/aSzK59Vni5– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 21 октября 2018 г.
Встреча на "Арене Химки" состоится 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит".