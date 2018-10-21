12:54 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - "Зенит": стали известны стартовые составы команд

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"Динамо" и "Зенит" объявили стартовые составы на матч 11-го тура российской премьер-лиги. В составе москвичей с на позиции центрфорварда выйдет Федор Черных, у сине-бело-голубых с первых минут сыграет Клаудио Маркизио.

"Динамо": Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех,  Кардозу, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Евгеньев, Темников, Терехов, Москвичев, Луценко.

"Зенит":  Лунев, Иванович, Смольников, Чернов, Нету, Кузяев, Мак, Краневиттер, Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Маммана, Шатов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Заболотный.

Встреча на "Арене Химки" состоится 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Динамо - Зенит

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит".

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