"Динамо" ведет переговоры об аренде "Арены Химки" на сезон-2018/19

"Динамо" рассматривает возможность подписания договора с руководством "Арены Химки" об аренде стадиона на следующий сезон чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако руководство "Динамо" не подтвердило факт ведения переговоров.

Ранее планировалось, что клуб проведет сезон-2018/19 на стадионе "Динамо" в Петровском парке. Но реконструкция площадки затянулась, и домашние матчи москвичи проводят на "Арене Химки".

Напомним, со стадиона в Петровском парке был перенесен товарищеский матч сборных России и Турции. Игра пройдет 5 июня на "ВЭБ-Арене".

Ближайший матч "Динамо" сыграет в гостях, москвичи встретятся с "Тосно" в рамках 29-го тура РФПЛ. "Динамо" занимает 11 строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 34 очка.

Турнирная таблица РФПЛ