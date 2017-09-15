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21:21 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" уступило "Арсеналу", Панченко получил травму

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В матче 10-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одолел "Динамо" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Максим Беляев. Отметим, что во втором тайме травму получил нападающий бело-голубых Кирилл Панченко, покинувший поле на носилках.

Этот успех позволил тулякам подняться на девятое место в таблице. Москвичи опустились на 12-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Беляев, 17 - угловой.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Александров, Бурчану, Чаушич (Денисов, 90+2), Максимов (Ткачев, 78), Шевченко, Джорджевич (Расич, 86).

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков (Шуньич, 42), Терехов, Темников, Тьям (Зотов, 46), Сапета, Панченко (Вандерсон, 68), Соснин, Бечирай.

Предупреждения: Соснин, 25. Терехов, 44. Шевченко, 67. Комбаров, 90+4.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

15 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" - "Динамо"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Урфин Джюс

Да что там говорить, Тула лучше была. Божович на правильном пути.. Ну а мы как водится на перепутье..

22:14

вояка

На мой взгляд игра была в общем-то ничейной, но ..... Сильно удивило что динамовцы из-за штрафной били по воротам .... вроде бы .... но было впечатление что хотели перебить через стадион; и не сказать чтоб туляки уж очень плотно их в те моменты держали; время чтоб приложиться хотя бы в створ было вполне достаточно. Жаль что команда сейчас находится в свободном падении.

22:10

Урфин Джюс

Руководство, ау! Что за фигня? Игры нет, как не было.. Состав не самый плохой, но такое впечатление, что друг друга в первый раз увидели. Ни пас точный отдать, ни по воротам ударить. Не пора ли принимать меры, пока не поздно???

22:02

trv71

Динамо не забивает уже три игры подряд. Пора бы встряхнуться.

22:01

П_о_в_а_р

Читалось.

21:58

Serenky25

Б..я 1-1 ставил...ну сколько можно сливать то?

21:54

suomi257

сейчас Кобелев будет тереться в округе... не буду говорить как то а то обижу сильно!!!

21:52

suomi257

уходи!!!

21:51

Duckhunter68

Юрий Николаевич, так нельзя! Игры никакой, ни паса нормального, ни удара... Зачем было костями ложиться за ничейку с Зенитом, а потом бездарно сливать отстою по имени Арсенал?! Впрочем, Динамо сейчас не лучше... Такой же отстой!

21:40

suomi257

и потом говорит что это такая стратегия и мы готовились к этому матчу!!!....пора собрать вещи!!!

21:40

07770

игроки Динамо не знали что делать с мячом.Тупо размышляли как с глубокого бодуна((( обидно как болельщ когда же команда заиграетику((( крякнешь и не дождёшься игры

21:38

suomi257

пора уже калитвенцеву и в отставку!!!....проиграть бездарно прямому конкуренту!!!....только в отставку!!!

21:31

Slim Taller

Гроза ФНЛ по пути назад.

21:26

shpasic

для грозы авторитетов Арсенал - не авторитет!

21:25