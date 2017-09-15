"Динамо" уступило "Арсеналу", Панченко получил травму

В матче 10-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одолел "Динамо" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Максим Беляев. Отметим, что во втором тайме травму получил нападающий бело-голубых Кирилл Панченко, покинувший поле на носилках.

Этот успех позволил тулякам подняться на девятое место в таблице. Москвичи опустились на 12-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Беляев, 17 - угловой.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Александров, Бурчану, Чаушич (Денисов, 90+2), Максимов (Ткачев, 78), Шевченко, Джорджевич (Расич, 86).

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков (Шуньич, 42), Терехов, Темников, Тьям (Зотов, 46), Сапета, Панченко (Вандерсон, 68), Соснин, Бечирай.

Предупреждения: Соснин, 25. Терехов, 44. Шевченко, 67. Комбаров, 90+4.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

15 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" - "Динамо"