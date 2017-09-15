"Динамо" уступило "Арсеналу", Панченко получил травму

В матче 10-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одолел "Динамо" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Максим Беляев. Отметим, что во втором тайме травму получил нападающий бело-голубых Кирилл Панченко, покинувший поле на носилках.
Этот успех позволил тулякам подняться на девятое место в таблице. Москвичи опустились на 12-ю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: Беляев, 17 - угловой.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Александров, Бурчану, Чаушич (Денисов, 90+2), Максимов (Ткачев, 78), Шевченко, Джорджевич (Расич, 86).
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков (Шуньич, 42), Терехов, Темников, Тьям (Зотов, 46), Сапета, Панченко (Вандерсон, 68), Соснин, Бечирай.
Предупреждения: Соснин, 25. Терехов, 44. Шевченко, 67. Комбаров, 90+4.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
15 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".
Трансляция матча "Арсенал" - "Динамо"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АрсеналДинамо 1:0 17' Максим Беляев pic.twitter.com/Or2ltboNip– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 сентября 2017 г.
Урфин Джюс
Да что там говорить, Тула лучше была. Божович на правильном пути.. Ну а мы как водится на перепутье..
22:14
вояка
На мой взгляд игра была в общем-то ничейной, но ..... Сильно удивило что динамовцы из-за штрафной били по воротам .... вроде бы .... но было впечатление что хотели перебить через стадион; и не сказать чтоб туляки уж очень плотно их в те моменты держали; время чтоб приложиться хотя бы в створ было вполне достаточно. Жаль что команда сейчас находится в свободном падении.
22:10
Урфин Джюс
Руководство, ау! Что за фигня? Игры нет, как не было.. Состав не самый плохой, но такое впечатление, что друг друга в первый раз увидели. Ни пас точный отдать, ни по воротам ударить. Не пора ли принимать меры, пока не поздно???
22:02
trv71
Динамо не забивает уже три игры подряд. Пора бы встряхнуться.
22:01
П_о_в_а_р
Читалось.
21:58
Serenky25
Б..я 1-1 ставил...ну сколько можно сливать то?
21:54
suomi257
сейчас Кобелев будет тереться в округе... не буду говорить как то а то обижу сильно!!!
21:52
suomi257
уходи!!!
21:51
Duckhunter68
Юрий Николаевич, так нельзя! Игры никакой, ни паса нормального, ни удара... Зачем было костями ложиться за ничейку с Зенитом, а потом бездарно сливать отстою по имени Арсенал?! Впрочем, Динамо сейчас не лучше... Такой же отстой!
21:40
suomi257
и потом говорит что это такая стратегия и мы готовились к этому матчу!!!....пора собрать вещи!!!
21:40
07770
игроки Динамо не знали что делать с мячом.Тупо размышляли как с глубокого бодуна((( обидно как болельщ когда же команда заиграетику((( крякнешь и не дождёшься игры
21:38
suomi257
пора уже калитвенцеву и в отставку!!!....проиграть бездарно прямому конкуренту!!!....только в отставку!!!
21:31
Slim Taller
Гроза ФНЛ по пути назад.
21:26
shpasic
для грозы авторитетов Арсенал - не авторитет!
21:25