Панченко унесли с поля на носилках в матче против "Арсенала"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" не смог покинуть самостоятельно поле. Футболист сборной России получил травму, его унесли в подтрибунное помещение на носилках.
На 68-й минуте полузащитник "Арсенала" Игорь Шевченко поставил Панченко подножку, сорвав скоростную контратаку москвичей. Вместо российского форварда на замену вышел Вандерсон.
Трансляция встречи "Арсенал" - "Динамо"
ЗДОРОВЬЯ!!! Кирилл Панченко получает травму @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АрсеналДинамо 1:0 pic.twitter.com/I0C9IZSFF9– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 15 сентября 2017 г.