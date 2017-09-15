Панченко унесли с поля на носилках в матче против "Арсенала"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" не смог покинуть самостоятельно поле. Футболист сборной России получил травму, его унесли в подтрибунное помещение на носилках.

На 68-й минуте полузащитник "Арсенала" Игорь Шевченко поставил Панченко подножку, сорвав скоростную контратаку москвичей. Вместо российского форварда на замену вышел Вандерсон.

Трансляция встречи "Арсенал" - "Динамо"