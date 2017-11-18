"Динамо" сыграло вничью с "Ахматом"

"Динамо" дома сыграло вничью с "Ахматом" (1:1) в матче 17-го тура чемпионата России. На гол защитника гостей Вилькера Анхеля хозяева поля ответили точным ударом Евгения Луценко.
Бело-голубые продлили серию без побед до четырех матчей подряд (3 ничьих, 1 поражение). Грозненцы довели число игр без поражений до трех (1 победа, 2 ничьих).
После этой встречи "Динамо" поднялось на 14-ю строчку в турнирной таблице (16 очков). "Ахмат", в свою очередь, поднялся на 8-ю позицию (22).
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 1:1 (0:1)
Голы: Анхель, 31 (0:1). Луценко, 62 (1:1).
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, С.Ю.Терехов, А.А.Терехов, Соснин, Сапета (Соу, 46), Обольский (Вандерсон, 46), Ташаев, Луценко (Бечирай, 63).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Плиев, Роши (Родолфу, 83), Исмаэл, Швец, Бериша (Лео Жаба, 65), Мбенг (Балай, 78).
Предупреждение: Хольмен, 63.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Лебедев (оба Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).
18 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".
Трансляция матча "Динамо" - "Ахмат" //
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marsey
iqroc, сомневаюсь, что нормальный вратарь пойдёт в нестабильную команду, которая может вылететь... и вокруг которой столько негативного фона в последние годы
16:31
Платошкин Андрей
Игра Динамо такова, что приходится уже мечтать о переходных матчах. Очень тяжело играем. Спастись на прямую думаю не удастся. На одних ничьих далеко не ускакать. Жалко в прошлом туре Урал отпустили на 90 минуте.
16:30
marsey
Урфин Джюс, ещё какие-то вопросы есть?
16:29
Урфин Джюс
marsey Какой тонкий юмор.. Внук Петросяна?
16:23
iqroc
Шунину надо искать замену,нестабильный, нервный, неуверенный. Больше половины мячей в результате его ошибок. Вообще если не случиться чуда, то пора отправляться в ФНЛ. При всем уважении к Хохлову он не вытащит Динамо.
16:17
misha1966
опять Шунин накосячил с первым голом. побоялся из ворот выйти.
15:59