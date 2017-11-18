"Динамо" сыграло вничью с "Ахматом"

"Динамо" дома сыграло вничью с "Ахматом" (1:1) в матче 17-го тура чемпионата России. На гол защитника гостей Вилькера Анхеля хозяева поля ответили точным ударом Евгения Луценко.

Бело-голубые продлили серию без побед до четырех матчей подряд (3 ничьих, 1 поражение). Грозненцы довели число игр без поражений до трех (1 победа, 2 ничьих).

После этой встречи "Динамо" поднялось на 14-ю строчку в турнирной таблице (16 очков). "Ахмат", в свою очередь, поднялся на 8-ю позицию (22).

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 1:1 (0:1)

Голы: Анхель, 31 (0:1). Луценко, 62 (1:1).

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, С.Ю.Терехов, А.А.Терехов, Соснин, Сапета (Соу, 46), Обольский (Вандерсон, 46), Ташаев, Луценко (Бечирай, 63).

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Плиев, Роши (Родолфу, 83), Исмаэл, Швец, Бериша (Лео Жаба, 65), Мбенг (Балай, 78).

Предупреждение: Хольмен, 63.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Лебедев (оба Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

18 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" - "Ахмат" //

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