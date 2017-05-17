Девич и Бухаров сыграют против "Анжи" с первых минут

Стали известны составы "Анжи" и "Ростова" на матч 29-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе хозяев в запасе остался нападающий Александр Прудников, а у гостей с первых минут не сыграет Сердар Азмун и Дмитрий Полоз.

"Анжи": Юрченко – Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов – Хадарцев, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев – Будковский, Долгов.

Запасные: Фильцов, Форбс, Эзатолахи, Хубулов, Дудиев, Кацаев, Асильдаров, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Прудников, Георгиевский.

"Ростов": Медведев – Кудряшов, Симич, Навас, Калачев – Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Девич, Бухаров.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Мевля, Терентьев, Сорокин, Могилевец, Препелицэ, Полоз, Азмун.

Напомним, что матч состоится сегодня, 17 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи