Департамент судейства РФС будет добиваться принятия запрета критики арбитров

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что предложение о запрете критики арбитров после матчей чемпионата России находится в разработке.

Накануне, 27 августа, главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов остался недоволен работой судьи Михаила Вилкова и его бригады во время игры против "Енисея" (0:1). Специалист сказал, что не понимает, почему на матчи назначаются друзья-товарищи руководителя ДСИ. С 34-й минуты команда Тихонова играла в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

– Пока предложение находится в стадии разработки, будем добиваться его принятия, потому что эта критика переходит все грани в моем понимании, – цитирует "РИА Новости" Егорова. – Людей спрашивают про игру, им интересно узнать, как тренеры все видят, а все разговоры начинаются с обсуждения судейства.

Понимаете, это как бы мне задали вопрос по оценке судейства, а я начну рассуждать, по какой тактической схеме играли команды, какие были сделаны замены, почему кто-то не попал в пустые ворота. Это будет не очень интересно и некорректно с моей стороны. И я же себе такого не позволяю.

Поймите правильно: я не против критики, если арбитр ошибся, я сам об этом говорю. Я ничего не скрываю, а когда есть действительно очень сложные моменты, когда может быть какой-то люфт, я это объясняю. И если есть очевидные ошибки, я этого не скрываю, не называю черное белым или наоборот. Хочу быть открытым, чтобы общественность и болельщики поняли, что мы не враги, а такие же члены футбольного спектакля.