Денис Маслов: "Салугин должен быть благодарен "Амкару"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов не подтвердил, но и не опроверг информацию телеграм-канала "Мутко против" о том, что нападающий Александр Салугин, о расставании с котором объявил клуб, требует от пермяков три миллиона рублей. По словам специалиста, 29-летний футболист должен быть благодарен "Амкару" за карьеру.
– Слаугин уже полгода не в команде, он доигрывал в клубе. Поэтому речи о продлении контракта и не было, – сказал Маслов.
– Есть ли у него какие-то претензии к клубу?
– На мой взгляд, Салугин должен быть благодарен клубу. (Андрей СИЗЯКИН)
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EVIL915
Дениску - НА КОЛ! И в Амкаре только за своим карманом следит, кабы не убыло!
17:09
Levbereg
А как быть с сбежавшими из Ростова бывшими мужиками. Требуют от клуба компенсаций. За то, что всем скопом сбежали?
16:44