Денис Маслов: "Салугин должен быть благодарен "Амкару"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов не подтвердил, но и не опроверг информацию телеграм-канала "Мутко против" о том, что нападающий Александр Салугин, о расставании с котором объявил клуб, требует от пермяков три миллиона рублей. По словам специалиста, 29-летний футболист должен быть благодарен "Амкару" за карьеру.

– Слаугин уже полгода не в команде, он доигрывал в клубе. Поэтому речи о продлении контракта и не было, – сказал Маслов.

– Есть ли у него какие-то претензии к клубу?

– На мой взгляд, Салугин должен быть благодарен клубу. (Андрей СИЗЯКИН)

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