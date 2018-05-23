Источник: Салугин требует с "Амкара" 3 миллиона рублей

"Амкар" не будет продлевать контракт с нападающим Александром Салугиным, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Отмечается, что тот факт, что игрок ушел со скандалом, клуб афишировать не стал.

За три года выступления за пермяков Салугин забил 4 гола. Все это время он получал в месяц около миллиона рублей. Руководство клуба посчитало стоимость голов Салугина (10 миллионов за гол) и перестало платить футболисту зарплату.

Теперь Салугин требует с клуба 3 миллиона рублей.