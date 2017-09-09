Денис Глушаков: "Заслуженно ли победили? А ты считаешь, нет? Моменты посчитай!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0) был предельно короток и конкретен в оценке результата. Полузащитник красно-белых не сомневается, что победа над казанцами была заслуженной.

- Заслужили победу в матче с "Рубином"? - вопрос хавбеку, который раздавал автографы после выхода со стадиона.

- А ты считаешь, нет? Моменты посчитай! (Ярослав СУСОВ)

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