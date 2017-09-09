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21:56 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Заслуженно ли победили? А ты считаешь, нет? Моменты посчитай!"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0) был предельно короток и конкретен в оценке результата. Полузащитник красно-белых не сомневается, что победа над казанцами была заслуженной.

- Заслужили победу в матче с "Рубином"? - вопрос хавбеку, который раздавал автографы после выхода со стадиона.

- А ты считаешь, нет? Моменты посчитай! (Ярослав СУСОВ)

"Спартак": тайм для Лиги чемпионов. Пока только один

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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novic

Глушаков, считал бы моменты после удаления Попова. Скажи спасибо Лапочке.

22:21

novic

Удаление Попова на бордовую карточку. Что-то болельщики народной команды воды в рот набрали по этому эпизоду. И пришлось бы Глушакову считать моменты у своих ворот.

22:19

Exsorsist

И считать нечего. У Рубина ни одного голевого момента и один удар в створ.

22:10

баламошка

КУРБАН БЕРДЫЕВ: "ПО МОМЕНТАМ "СПАРТАК" БЫЛ СИЛЬНЕЕ"//////////у меня фсё.

21:59