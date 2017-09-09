Денис Глушаков: "Заслуженно ли победили? А ты считаешь, нет? Моменты посчитай!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0) был предельно короток и конкретен в оценке результата. Полузащитник красно-белых не сомневается, что победа над казанцами была заслуженной.
- Заслужили победу в матче с "Рубином"? - вопрос хавбеку, который раздавал автографы после выхода со стадиона.
- А ты считаешь, нет? Моменты посчитай! (Ярослав СУСОВ)
Денис Глушаков: "Заслуженная ли победа? А ты считаешь, нет?! Моменты посчитай!" #СпартакРубин pic.twitter.com/eyRzKMvDyQ– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 9 сентября 2017 г.
novic
Глушаков, считал бы моменты после удаления Попова. Скажи спасибо Лапочке.
22:21
novic
Удаление Попова на бордовую карточку. Что-то болельщики народной команды воды в рот набрали по этому эпизоду. И пришлось бы Глушакову считать моменты у своих ворот.
22:19
Exsorsist
И считать нечего. У Рубина ни одного голевого момента и один удар в створ.
22:10
баламошка
КУРБАН БЕРДЫЕВ: "ПО МОМЕНТАМ "СПАРТАК" БЫЛ СИЛЬНЕЕ"//////////у меня фсё.
21:59