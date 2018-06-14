Денис Глушаков: "Смотришь на Слуцкого – вроде шутки шутит, а в раздевалке может раздать"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал об эмоциях тренеров, с которыми ему доводилось работать. В частности, по его словам, российский наставник Леонид Слуцкий в раздевалке может очень жестко общаться с игроками.



– У каждого тренера есть харизма, и каждый дает что-то свое, – сказал Глушаков на странице "Матча" в социальной сети "ВКонтакте". Разнос в перерыве мог устроить Капелло. У меня в принципе второй год в раздевалке такое. У Массимо тоже бывает, что он зайдёт – и доски летают. Это эмоции, и это где-то правильно. Слуцкий тоже кричит, хоть и немного по-другому, со своими эмоциями. Леонид Викторович тоже заводной, смотришь на него – вроде улыбается, КВН, все шутки шутит, а в раздевалке может раздать.