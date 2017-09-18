Денис Глушаков: "Информация о "сливе" Карреры - бред и домыслы"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков категорически отрицает информацию о "сливе" главного тренера клуба Массимо Карреры игроками. Накануне красно-белые в матче 10-го тура чемпионата России сыграли вничью с "Тосно" (2:2), причем к заключительной пятиминутке вели 2:0 и играли в большинстве. После 10 игр чемпионы России занимают восьмое место в таблице.

- Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь, - цитирует ТАСС Глушакова. - Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается, только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались.

Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипиш.

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