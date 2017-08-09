Давид Юрченко: "ЦСКА бил по аутам, может, это показывает их класс?"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко после матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) подчеркнул, что недоволен итоговым результатом. Также Юрченко пожелал удачи молодому голкиперу армейцев Илье Помазуну.
– Какие впечатления от игры?
– Команда билась и здорово сопротивлялась, но, к сожалению, за сопротивление очков не дают. Но у нас были моменты, очки будут набираться.
– Как вам атмосфера на "Петровском"?
– Всегда здесь приятно играть. Спасибо болельщикам за то, что приходят. Их все больше и больше.
– У вас было несколько хороших сейвов, как оцениваете свою игру?
– Я – часть команды. Мы проиграли - значит, оцениваю игру неудовлетворительно.
– Была ли возможность спасти команду в эпизодах с пропущенными мячами?
– Какая–то возможность есть всегда, но я этого не сделал, и мы пропустили два мяча. Будем работать.
– Вы стали капитаном, это окончательное решение тренера?
– Это лучше спросить у тренерского штаба. Мне доверили это место, это большая честь для меня. Буду стараться делиться с партнерами тем опытом, который у меня есть.
– Игроки ЦСКА недовольны своей игрой, повод ли это для радости?
– А чего нам радоваться? Мы потеряли и одно, и три очка. Как они играли, судить специалистам. Считаю, что игра была как минимум ничейная, а могли мы ее и выиграть. ЦСКА– это ЦСКА, но они били по аутам. Может, это показывает их класс и их настрой на игру?
– Как вам игра вашего молодого визави?
– Дай бог, пускай играет. Молодой мальчишка, у него все впереди. Главное - верить в себя и в команду, тогда все придет. (Артем РЯБОВОЛ)
сабзеро
О классе ЦСКА рассуждает вратарь-неудачник, всю жизнь отыгравший в клубах-аутсайдерах.
23:42 9 августа
совва
foreverCSKAforever Он просто хорошо настроился))
23:31 9 августа
foreverCSKAforever
Хорошо, что на поле был Юрченко, который умудрился даже при "отсутствии" ударов в створ пропустить два гола. Его класс тоже не остался незамеченным.
23:22 9 августа