Далер Кузяев: "ЦСКА начал с первых минут прессинговать, "Зенит" оказался немного не готов"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев выразил надежду, что команда более успешно проведет вторую половину матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА. На перерыв команды ушли при счете 0:0, однако армейцы действовали активнее соперника.

- ЦСКА начал с первых минут прессинговать, мы оказались немного не готовы к этому, но надеюсь, выровняем игру, - сказал Кузяев в эфире канала "Наш футбол". - Пока не все получается в первом тайме, надеюсь, во втором получится. Надо действовать наглее и больше прессинговать на их половине поля.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"