15:55 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Вентспилс". Видеотрансляция матча

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ЦСКА​ сегодня в рамках первого предсезонного сбора в Кампоаморе проведет первый товарищеский матч.

Соперником армейцев станет латвийский клуб "Вентспилс". Начало встречи – в 18.00 по московскому времени.

ЦСКА: Помазун – Матвийчук, Чернов, Бийол – Ефремов, Обляков, Кучаев, Тикнизян – Дзагоев, Эрнандес, Нисимура. Запасные: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов.

Напомним, что завтра ЦСКА сыграет с "Мольде".

Встречу ЦСКА – "Вентспилс" в прямом эфире показывает клубный канал армейцев.

 

 

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tovarishcheskiy-match-pfk-cska-ventspils-videotranslyatsiya/

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