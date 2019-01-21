ЦСКА - "Вентспилс". Видеотрансляция матча

ЦСКА сегодня в рамках первого предсезонного сбора в Кампоаморе проведет первый товарищеский матч.
Соперником армейцев станет латвийский клуб "Вентспилс". Начало встречи – в 18.00 по московскому времени.
ЦСКА: Помазун – Матвийчук, Чернов, Бийол – Ефремов, Обляков, Кучаев, Тикнизян – Дзагоев, Эрнандес, Нисимура. Запасные: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов.
Напомним, что завтра ЦСКА сыграет с "Мольде".
Встречу ЦСКА – "Вентспилс" в прямом эфире показывает клубный канал армейцев.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tovarishcheskiy-match-pfk-cska-ventspils-videotranslyatsiya/
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