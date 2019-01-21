ЦСКА - "Вентспилс". Видеотрансляция матча

ЦСКА​ сегодня в рамках первого предсезонного сбора в Кампоаморе проведет первый товарищеский матч.

Соперником армейцев станет латвийский клуб "Вентспилс"​. Начало встречи – в 18.00 по московскому времени.

ЦСКА: Помазун – Матвийчук, Чернов, Бийол – Ефремов, Обляков, Кучаев, Тикнизян – Дзагоев, Эрнандес, Нисимура. Запасные: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов.

Напомним, что завтра ЦСКА сыграет с "Мольде".

Встречу ЦСКА – "Вентспилс" в прямом эфире показывает клубный канал армейцев.