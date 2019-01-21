17:05 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Вентспилс": состав армейцев на первый матч в году

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Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с латвийским "Вентспилсом". Эта игра станет для армейцев первой в 2019 году. 

С первых минут на поле появятся: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Дзагоев, Эрнандес. В число запасных вошли: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов.

 

ЦСКА - "Вентспилс": контрольный матч, 21 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское)

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