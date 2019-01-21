ЦСКА - "Вентспилс": состав армейцев на первый матч в году

Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с латвийским "Вентспилсом". Эта игра станет для армейцев первой в 2019 году.

С первых минут на поле появятся: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Дзагоев, Эрнандес. В число запасных вошли: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов.

🔥 Состав #ЦСКА на первый матч в 2019-м!



Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Дзагоев, Эрнандес



Запасные: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов pic.twitter.com/ZGiMNq1D5o – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 января 2019 г.

ЦСКА - "Вентспилс": контрольный матч, 21 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское)