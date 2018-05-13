ЦСКА в шестой раз подряд попал в двойку по итогам сезона

ЦСКА в последнем туре чемпионата России обыграл "Анжи" и, воспользовавшись поражением "Спартака" от "Динамо", занял второе место. Армейцы в шестой раз подряд попали в двойку сильнейших команд страны. В последний раз красно-синие завершали чемпионат на третьем месте в сезоне-2011/12, когда пропустили вперед "Зенит" и "Спартак". (Кирилл БУРДАКОВ)
Mark Krass
Это ГВК, однозначно!))
16:25
RB79
Спасибо команде за сезон! Учитывая все проблемы и трудности, серебро и выход в ЛЧ это большущий успех! Ганчаренко - МОЛОДЕЦ! Уход Понтуса - потеря, в первую очередь по самоотдаче, авторитету бойца и фарту. Правда не плох Бистрович, плюс может еще из молодых выстрелит. Но если качественно усилятся со стороны (Гинер - не подведи), то будет попроще. Правда в это верится слабо. Команда приучила (или менеджмент не оставляет ей выбора) к тому, что добивается цели без лишних капиталовложений. Но точка невозврата достигнута. И это факт, который нужно учитывать при комплектовании на новый сезон! Вообщем, поживем - увидим.
16:24
foreverCSKAforever
Читалось!
16:20
Odissevs
сысыка.
16:19
Особое мнение ^^^
Да потому, что ЦСКА - лучший клуб России! Молодцы! ЦВБП!
16:17
_Я_против_Астротерфа_
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:12