16:06 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА в шестой раз подряд попал в двойку по итогам сезона

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ЦСКА в последнем туре чемпионата России обыграл "Анжи" и, воспользовавшись поражением "Спартака" от "Динамо", занял второе место. Армейцы в шестой раз подряд попали в двойку сильнейших команд страны. В последний раз красно-синие завершали чемпионат на третьем месте в сезоне-2011/12, когда пропустили вперед "Зенит" и "Спартак". (Кирилл БУРДАКОВ)

"Локомотив" и ЦСКА в ЛЧ, "Спартак" – в отборочном турнире 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Mark Krass

Это ГВК, однозначно!))

16:25

RB79

Спасибо команде за сезон! Учитывая все проблемы и трудности, серебро и выход в ЛЧ это большущий успех! Ганчаренко - МОЛОДЕЦ! Уход Понтуса - потеря, в первую очередь по самоотдаче, авторитету бойца и фарту. Правда не плох Бистрович, плюс может еще из молодых выстрелит. Но если качественно усилятся со стороны (Гинер - не подведи), то будет попроще. Правда в это верится слабо. Команда приучила (или менеджмент не оставляет ей выбора) к тому, что добивается цели без лишних капиталовложений. Но точка невозврата достигнута. И это факт, который нужно учитывать при комплектовании на новый сезон! Вообщем, поживем - увидим.

16:24

foreverCSKAforever

Читалось!

16:20

Odissevs

сысыка.

16:19

Особое мнение ^^^

Да потому, что ЦСКА - лучший клуб России! Молодцы! ЦВБП!

16:17

_Я_против_Астротерфа_

ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16:12

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