ЦСКА в шестой раз подряд попал в двойку по итогам сезона

ЦСКА в последнем туре чемпионата России обыграл "Анжи" и, воспользовавшись поражением "Спартака" от "Динамо", занял второе место. Армейцы в шестой раз подряд попали в двойку сильнейших команд страны. В последний раз красно-синие завершали чемпионат на третьем месте в сезоне-2011/12, когда пропустили вперед "Зенит" и "Спартак". (Кирилл БУРДАКОВ)

"Локомотив" и ЦСКА в ЛЧ, "Спартак" – в отборочном турнире