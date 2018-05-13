"Локомотив" и ЦСКА в Лиге чемпионов, "Спартак" – в отборочном турнире

По итогам чемпионата России определились все клубы нашей страны, которые выступят в еврокубках в сезоне-2018/19.
"Локомотив" и ЦСКА попали напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов. "Спартаку", чтобы присоединится к ним, предстоит пройти 3-й и 4-й отборочные раунды.
"Краснодар" сыграет в групповом турнире Лиги Европы. "Зенит" стартует с 3-го отборочного раунда (всего их четыре), "Уфа" – со 2-го. Всем нашим клубам для участия в еврокубках необходимо получить соответствующие лицензии. (Александр БОБРОВ)
Гантэр
Вообще то не так просто выиграть матч ,который для тебя все. Пример матчЦСКА -Анжи
16:42
HAZELSAMARA
"Спартак" в третий раз в своей истории берёт российскую бронзу. В 1995 году это сопровождалось шесть победами в группе Лиги Чемпионов, в 2002 году - шестью поражениями, а на сей раз будет шесть ничьих?
16:32
andyk82
Да нет! Ливерпуль/Челси, Валенсия, Дортмунд, Рома, Лион/Марсель...
16:16
delacrua
ну что, лига чемпионов придет к спартаку уже в августе. до сентября скучать не придется ))))
16:11
Знаток1964
Жребий !!! Даешь Кошице Спартаку?
16:04