15:56 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" и ЦСКА в Лиге чемпионов, "Спартак" – в отборочном турнире

Футболисты "Локомотива" празднуют победу в чемпионате. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Футболисты "Локомотива" празднуют победу в чемпионате. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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По итогам чемпионата России определились все клубы нашей страны, которые выступят в еврокубках в сезоне-2018/19.

"Локомотив" и ЦСКА попали напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов. "Спартаку", чтобы присоединится к ним, предстоит пройти 3-й и 4-й отборочные раунды.

"Краснодар" сыграет в групповом турнире Лиги Европы. "Зенит" стартует с 3-го отборочного раунда (всего их четыре), "Уфа" – со 2-го. Всем нашим клубам для участия в еврокубках необходимо получить соответствующие лицензии. (Александр БОБРОВ)

Турнирная таблица чемпионата России

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гантэр

Вообще то не так просто выиграть матч ,который для тебя все. Пример матчЦСКА -Анжи

16:42

HAZELSAMARA

"Спартак" в третий раз в своей истории берёт российскую бронзу. В 1995 году это сопровождалось шесть победами в группе Лиги Чемпионов, в 2002 году - шестью поражениями, а на сей раз будет шесть ничьих?

16:32

andyk82

Да нет! Ливерпуль/Челси, Валенсия, Дортмунд, Рома, Лион/Марсель...

16:16

delacrua

ну что, лига чемпионов придет к спартаку уже в августе. до сентября скучать не придется ))))

16:11

Знаток1964

Жребий !!! Даешь Кошице Спартаку?

16:04

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