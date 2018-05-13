"Локомотив" и ЦСКА в Лиге чемпионов, "Спартак" – в отборочном турнире

По итогам чемпионата России определились все клубы нашей страны, которые выступят в еврокубках в сезоне-2018/19.

"Локомотив" и ЦСКА попали напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов. "Спартаку", чтобы присоединится к ним, предстоит пройти 3-й и 4-й отборочные раунды.

"Краснодар" сыграет в групповом турнире Лиги Европы. "Зенит" стартует с 3-го отборочного раунда (всего их четыре), "Уфа" – со 2-го. Всем нашим клубам для участия в еврокубках необходимо получить соответствующие лицензии. (Александр БОБРОВ)

Турнирная таблица чемпионата России