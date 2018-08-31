ЦСКА: "Трансферов надуло достаточно. А вам слабо?"

Пресс-служба ЦСКА эффектно подвела итоги летнего трансферного окна. Летом состав армейцев пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.

"На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно!" - прокомментировал официальный Твиттер ЦСКА трансферы клуба, добавив хэштеги "девять трансферов", "а вам слабо" и "легендарное ТО" (трансферное окно).

Трансферное окно закрываеся. Live! //

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