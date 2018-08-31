ЦСКА: "Трансферов надуло достаточно. А вам слабо?"

Пресс-служба ЦСКА эффектно подвела итоги летнего трансферного окна. Летом состав армейцев пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.
"На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно!" - прокомментировал официальный Твиттер ЦСКА трансферы клуба, добавив хэштеги "девять трансферов", "а вам слабо" и "легендарное ТО" (трансферное окно).
На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно! #девятьтрансферов #авамслабо #легендарноеТО pic.twitter.com/y3jZj6Z5tb– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.
Трансферное окно закрываеся. Live! //
Таблица переходов РПЛ
- ЦСКА (футбол)
- Ильзат Ахметов
- Иван Обляков
- Хердур Магнуссон
- Яка Бийол
- Родриго Бекао
- Абель Эрнандес
- Никола Влашич