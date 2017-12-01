ЦСКА - "Тосно". 6:0 - и "Зенит" позади

Матч 19-го тура чемпионата России ЦСКА – "Тосно" завершился крупной победой армейцев – 6:0. Два гола с пенальти забил нападающий хозяев поля Витинью, еще по одному мячу отправили в ворота соперника защитник Виктор Васин, а также полузащитники Бибрас Натхо, Александр Головин и Понтус Вернблум.
Отметим, что на 78-й минуте Головин не реализовал третий пенальти в ворота гостей. Удар хавбека парировал Давид Юрченко.
Благодаря этому результату подопечные Виктора Гончаренко вышли на второе место в турнирной таблице, опередив "Зенит", у которого одна игра в запасе. В активе столичной команды 35 очков. "Тосно" располагается на 13 месте с 20-ю очками.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
ЦСКА - "Тосно" (Ленинградская область) - 6:0 (3:0)
Голы: Витинью, 10 - с пенальти (1:0). Витинью, 27 - с пенальти (2:0). Васин, 31 - угловой (3:0). Натхо, 55 (4:0). Головин, 58 (5:0). Вернблум, 61 (6:0).
Нереализованный пенальти: Головин, 78 (вратарь)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин, Витинью (Жамалетдинов, 59), Вернблум (Гордюшенко, 77), Дзагоев (Кучаев, 65).
"Тосно": Юрченко, Шахов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Палиенко (Нуну Роша, 75), Карницкий (Мухаметшин, 63), Трошечкин, Мирзов, Заболотный, Марков (Казаев, 63).
Предупреждение: Заболотный, 60.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
1 декабря. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Тосно" //
Турнирная таблица РФПЛ – здесь
Опрос
- Виктор Васин
- Давид Юрченко
- Бибрас Натхо
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Понтус Вернблум
- Витинью дус Сантус
- Тосно
- Александр Головин
zvovs
Я же говорил, по сценарию всё, будет 1-Локо (за нытьё прошлого сезона) 2-ЦСКА (надолго купленное место в ЛЧ)
21:47
Revelator78
ТошноДОГ
21:40
BeeBop
Ребятки, спасибо!!!Но в переди два матча: если с МЮ принципиальный, то со свинками даже не настраивайтесь...отдыхайте...весной их возьмём...
21:38
resifi
Всех армейцев с победой!!!!! Первая крупная победа в сезоне!!!Игоря Акинфеева с 280-м сухим матчем в карьере!!!!
21:35
Jean4
Хоть одно радует, у Гинера похоже снова появились деньги.
21:32
titan2313
Во всём виноват Бесчастных!
21:30
BeeBop
Питер, как вы могли?! Надежда только на нас!
21:29
= Даль =
уволили Бесчастных и 0:5,0:6
21:26