ЦСКА - "Тосно". 6:0 - и "Зенит" позади

Матч 19-го тура чемпионата России ЦСКА – "Тосно" завершился крупной победой армейцев – 6:0. Два гола с пенальти забил нападающий хозяев поля Витинью, еще по одному мячу отправили в ворота соперника защитник Виктор Васин, а также полузащитники Бибрас Натхо, Александр Головин и Понтус Вернблум.

Отметим, что на 78-й минуте Головин не реализовал третий пенальти в ворота гостей. Удар хавбека парировал Давид Юрченко.

Благодаря этому результату подопечные Виктора Гончаренко вышли на второе место в турнирной таблице, опередив "Зенит", у которого одна игра в запасе. В активе столичной команды 35 очков. "Тосно" располагается на 13 месте с 20-ю очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

ЦСКА - "Тосно" (Ленинградская область) - 6:0 (3:0)

Голы: Витинью, 10 - с пенальти (1:0). Витинью, 27 - с пенальти (2:0). Васин, 31 - угловой (3:0). Натхо, 55 (4:0). Головин, 58 (5:0). Вернблум, 61 (6:0).

Нереализованный пенальти: Головин, 78 (вратарь)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин, Витинью (Жамалетдинов, 59), Вернблум (Гордюшенко, 77), Дзагоев (Кучаев, 65).

"Тосно": Юрченко, Шахов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Палиенко (Нуну Роша, 75), Карницкий (Мухаметшин, 63), Трошечкин, Мирзов, Заболотный, Марков (Казаев, 63).

Предупреждение: Заболотный, 60.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

1 декабря. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Тосно" //

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