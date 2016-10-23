ЦСКА повторил самый малорезультативный старт в ХХI веке

В 11 турах чемпионата-2016/17 ЦСКА забил всего 11 голов. Армейцы трижды начинали чемпионат России менее результативно, причем при Борисе Копейкине в 1994 году красно-синие забили лишь 6 голов. Кроме того, ЦСКА повторил самый неудачный с точки зрения результативности старт XXI века. 11 мячей забила команда Павла Садырина в 2001 году. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые малорезультативные стартовые 11 туров ЦСКА в чемпионатах России