20:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА повторил самый малорезультативный старт в ХХI веке

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В 11 турах чемпионата-2016/17 ЦСКА забил всего 11 голов. Армейцы трижды начинали чемпионат России менее результативно, причем при Борисе Копейкине в 1994 году красно-синие забили лишь 6 голов. Кроме того, ЦСКА повторил самый неудачный с точки зрения результативности старт XXI века. 11 мячей забила команда Павла Садырина в 2001 году. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые малорезультативные стартовые 11 туров ЦСКА в чемпионатах России

Сезон

Главный тренер

Голы

Ср.

Лучший бомбардир

1994

Борис КОПЕЙКИН

6

0,55

6 футболистов по 1 голу

2000

Олег ДОЛМАТОВ/Павел САДЫРИН

8

0,73

Владимир КУЛИК - 3

1997

Павел САДЫРИН

9

0,82

Владимир КУЛИК - 5

2001

Павел САДЫРИН

11

1,00

Сергей СЕМАК - 3

2016/17

Леонид СЛУЦКИЙ

11

1,00

Роман ЕРЕМЕНКО, Ласина ТРАОРЕ - 3

2013/14

Леонид СЛУЦКИЙ

12

1,09

Ахмед МУСА - 5

1992

Павел САДЫРИН

14

1,27

Валерий МАСАЛИТИН - 3

1993

Геннадий КОСТЫЛЕВ

14

1,27

Ильшат ФАЙЗУЛИН - 3

 

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