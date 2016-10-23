ЦСКА повторил самый малорезультативный старт в ХХI веке

В 11 турах чемпионата-2016/17 ЦСКА забил всего 11 голов. Армейцы трижды начинали чемпионат России менее результативно, причем при Борисе Копейкине в 1994 году красно-синие забили лишь 6 голов. Кроме того, ЦСКА повторил самый неудачный с точки зрения результативности старт XXI века. 11 мячей забила команда Павла Садырина в 2001 году. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые малорезультативные стартовые 11 туров ЦСКА в чемпионатах России
|
Сезон
|
Главный тренер
|
Голы
|
Ср.
|
Лучший бомбардир
|
1994
|
Борис КОПЕЙКИН
|
6
|
0,55
|
6 футболистов по 1 голу
|
2000
|
Олег ДОЛМАТОВ/Павел САДЫРИН
|
8
|
0,73
|
Владимир КУЛИК - 3
|
1997
|
Павел САДЫРИН
|
9
|
0,82
|
Владимир КУЛИК - 5
|
2001
|
Павел САДЫРИН
|
11
|
1,00
|
Сергей СЕМАК - 3
|
2016/17
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
11
|
1,00
|
Роман ЕРЕМЕНКО, Ласина ТРАОРЕ - 3
|
2013/14
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
12
|
1,09
|
Ахмед МУСА - 5
|
1992
|
Павел САДЫРИН
|
14
|
1,27
|
Валерий МАСАЛИТИН - 3
|
1993
|
Геннадий КОСТЫЛЕВ
|
14
|
1,27
|
Ильшат ФАЙЗУЛИН - 3