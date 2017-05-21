ЦСКА получит 4-5 миллионов долларов призовых

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) отметил, что призовые в чемпионате России не идут ни в какое сравнение с другими чемпионатами. По словам руководителя, ситуация в следующем сезоне вряд ли изменится.

– Уже известно, сколько получите призовых за второе место?

– Приблизительно около четырех-пяти миллионов долларов, но это мало, если сравнивать с другими чемпионатами. В Англии команда из чемпион-лиги, выходящая в премьер-лигу, получает 40 миллионов фунтов.

– В следующем году ситуация с призовыми в российском первенстве может измениться?

– Не думаю, поскольку основная статья доходов – телетрансляции, а здесь, к сожалению, все печально. За первое место у нас получают около шести миллионов, но совсем другое дело – попасть в отбор Лиги чемпионов. Да, нам предстоит два сложных этапа. Надеюсь, пробьемся. (Ярослав СУСОВ)