ЦСКА огласил порядок реализации билетов на матч со "Спартаком"

ЦСКА на своем официальном сайте разъяснил порядок продажи билетов на матч 26-го тура чемпионата России против "Спартака".
Первоочередное право приобретения билетов есть у обладателей разовых билетов на матч с "Ростовом" либо "Локомотивом". 27 и 28 апреля продажа осуществляется только для них. 29 апреля приобрести билеты смогут обладатели абонемента на сезон-2016/17.
В случае, если после двух этапов продаж останутся билеты для реализации, о времени их свободной продажи клуб сообщит дополнительно.
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/razyasnenie-k-poryadku-realizatsii-biletov-na-match-pfk-cska-spartak/
titan2313
Надо людей запутать так, что бы вообще пропало желание смотреть футбол на стадионе.
16:16
miker65
Гинер и Федун ....м рогатые! Такие матчи законодательно по регламенту надо играть в Луже при 80-ти тыщах...И при максимальной цене на билет, менее 1500 рублей... Полстадика продается мясным, пол - коням.
16:06