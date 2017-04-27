ЦСКА огласил порядок реализации билетов на матч со "Спартаком"

ЦСКА на своем официальном сайте разъяснил порядок продажи билетов на матч 26-го тура чемпионата России против "Спартака".

Первоочередное право приобретения билетов есть у обладателей разовых билетов на матч с "Ростовом" либо "Локомотивом". 27 и 28 апреля продажа осуществляется только для них. 29 апреля приобрести билеты смогут обладатели абонемента на сезон-2016/17.

В случае, если после двух этапов продаж останутся билеты для реализации, о времени их свободной продажи клуб сообщит дополнительно.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.