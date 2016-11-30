ЦСКА обыграл "Оренбург" и вернулся на третье место

В матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение "Оренбургу" – 2:0. По голу забили Бибрас Натхо, реализовавший пенальти, и Сергей Игнашевич. При этом гости с 74-й минуты действовали в меньшинстве из-за удаления их капитана Дмитрия Андреева.
Любопытно, что в старте оренбуржцев вышел полузащитник арендованный у ЦСКА Дмитрий Ефремов.
Этот успех позволил армейцам вернуться на третье место, временно обойдя "Краснодар". Правда, у "быков" есть еще игра в запасе. От идущего вторым "Зенита" подопечных Леонида Слуцкого отделяет пять очков. "Оренбург" пока занимает 13-ю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
ЦСКА – "Оренбург" – 2:0 (1:0)
Голы: Натхо, 26 - с пенальти (1:0). Игнашевич, 79 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Игнашевич, 65), Натхо, Вернблум (Набабкин, 83), Головин, Миланов, Чалов (Страндберг, 73).
"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Батов, 77), Афонин, Воробьев, Померко, Ефремов (Делькин, 57), Нехайчик (Бамба, 85).
Предупреждения: Померко, 20. Тошич, 54. Андреев, 59. Игнашевич, 68.
Удаление: Андреев, 74 (грубая игра).
Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Глот (Ярославль).
30 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
spetrov
foreverCSKAforever, детский сад какой-то в данном случае, начиная с корреспондента Боброва.
22:17
spetrov
Toksovo80, такая схема позволяет идти в ногу в том числе и с заявочными европейскими кампаниями, что у нас всегда было проблемным. Ну, согласись, поздней осенью спрогнозировать свое весеннее чемпионство или возможную ЛЕ довольно сложно. Кстати, обращу твое внимание, сейчас нередко руководители клубов хотят вренуть старую схему. Наверное, можно предположить, что среди таких много (или очень много) тех, кто формирует бюджеты осенью, т.е. (региональных) бюджетников. Что-то я от руководителей Зенита, ЦСКА или Краснодара не слышал желаний вернуться к прежней схеме.
22:16
foreverCSKAforever
Spetrov, Гарсия каждый матч не видит (вместе с судьями), как наносит удары своими локтями по лицу соперников, что же удивляться какому-ту "незаметному" для защитника мячу? Жаль только, оренбургским защитникам так делать нельзя, а спартаковским можно, ибо игровой момент, рука в естественном положении, игры рукой не было, на усмотрение судьи и т.д. А потом ГВК во всем виноват.
22:13
spetrov
...Можно сказать, что Верблум тоже не видел головы защитника. И он ее, кстати, не видел. :)))
22:10
Toksovo80
diskmen А почему летом нельзя играть 2 раза в неделю....Да тут сразу Нобелевскую тому,кто до такого додумается. А если серьёзно,то в 2007 закончили 11 ноября,как-то уложились по-системе весна-лето-осень.
22:09
BeeBop
КБ Спартак...Регламент изучи...а потом возмущайся...Решение принято сегодня и вступает в силу со следующего дня...Свиньям лишь бы чего-нибуть ляпнуть...
22:08
spetrov
До какой глупости можно дойти - в борьбе за мяч с нападающим защитник не видел мяча. Абалдеть! :))) Да и отмашка рукой совершенно очевидна. Так же как и у Верблума в предыдущем матче. Только объективность у половины почему-то куда-то делась. :)
22:07
AlexCS4
КБ Спартак Интересно..... Гарсии дали 3 матча удаление и сразу, а Вернблум сегодня играл!!!!! Почему журналисты молчат? Где же они, правдорубцы? ===== А это потому что пятачками не все думают как ты. Гарсия сегодня пропускал из-за перебора карточек. А дисква КДК наступает и у него, и у Вернблума со следующего тура.
22:06
spetrov
oleg_Spb, спасибо. Вашим тоже успешных игр.
22:04
Helicopter
Дело сделано, ещё Урал и отдыхать.
22:03
spetrov
Zlon, причем совершенно точно игра рукой защитника. Видя, что пролетел мимо, махнул рукой назад.
22:03
kaduly
У Акинфеева очередной сухарь,значит опять по воротам не били
22:02
Zlon
Пеналь был по делу..рука-мяч-пенальти.
21:53
oleg_Spb
Армейцев - с победой! Желаем вашей хорошей игры в Англии !
21:49
diskmen
А почему летом нельзя играть 2 раза в неделю,мы что в августе сильно загружены.
21:47
КБ Спартак
Интересно..... Гарсии дали 3 матча удаление и сразу, а Вернблум сегодня играл!!!!! Почему журналисты молчат? Где же они, правдорубцы?
21:46
Felix BARSA
Болелы ЦСКА, спасибо скажите судье и админ ресурсу! Все как всегда пеналь или красная! Тотенхем поставит Вас на место и Игорек пропустит в 42 раз!
21:45
вояка
Может и лёня хотел бы поставить запасных (как ростов), но ставить кроме вышедших сегодня некого, плюс полтора запасных (как обычно). Игр сегодня - много, футбола - мало. Во всех матчах сегодня игроки скользили как коровы на льду .... жаль конечно. Крытые стадионы появятся как я предполагаю лет через триста .... не раньше ..... и тогда наши будут играть как в европе (и январь и февраль и т.д.) и уж тогда можно будет задуматься об успехах в ЛЧ поболе нынешних.
21:40
jpanin
Сегодня выиграли по делу , хотя конечно соперник был не далеко не Барселона ...
21:36
resifi
Всех армейцев с победой !!!! Игоря Акинфеева с 252 сухим матчем!!!!
21:31
Тони Старк
Рано списали ЦСКА он еще Спартаку даст проср*ться!
21:31
kb minsk
ak-09 Молодцы!!! А могли,как Ростов,выставить дубль и достойно проиграть,якобы прикрываясь Лигой Чемпионов.Мы игры не сдаем,как бы тяжело нам не было. 21:28=========================================Не, просто у Ростова хоть какие-то шансы есть , а у вас их 0
21:30
ak-09
Молодцы!!! А могли,как Ростов,выставить дубль и достойно проиграть,якобы прикрываясь Лигой Чемпионов.Мы игры не сдаем,как бы тяжело нам не было.
21:28
spetrov
Количество неадекватов в ветках, посвященных ЦСКА, заставляет по особому гордиться клубом. Вся нечисть слетается! :)
21:27
spetrov
.
21:25
spetrov
Армейцев с хорошей победой! Игоря с очередным "сухарем"! Вот так бы каждый раз.
21:25
foreverCSKAforever
С победой!!!
21:25
kb minsk
ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. Ну и воняет от этой победы
21:25