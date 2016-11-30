ЦСКА обыграл "Оренбург" и вернулся на третье место

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Оренбург" - 2:0. Зоран ТОШИЧ (№7) и Федор ЧАЛОВ (№63) поздравляют Бибраса НАТХО (№66) с забитым мячом. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

В матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение "Оренбургу" – 2:0. По голу забили Бибрас Натхо, реализовавший пенальти, и Сергей Игнашевич. При этом гости с 74-й минуты действовали в меньшинстве из-за удаления их капитана Дмитрия Андреева.

Любопытно, что в старте оренбуржцев вышел полузащитник арендованный у ЦСКА Дмитрий Ефремов.

Этот успех позволил армейцам вернуться на третье место, временно обойдя "Краснодар". Правда, у "быков" есть еще игра в запасе. От идущего вторым "Зенита" подопечных Леонида Слуцкого отделяет пять очков. "Оренбург" пока занимает 13-ю строчку.

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16-й тур

ЦСКА – "Оренбург" – 2:0 (1:0)

Голы: Натхо, 26 - с пенальти (1:0). Игнашевич, 79 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Игнашевич, 65), Натхо, Вернблум (Набабкин, 83), Головин, Миланов, Чалов (Страндберг, 73).

"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Батов, 77), Афонин, Воробьев, Померко, Ефремов (Делькин, 57), Нехайчик (Бамба, 85).

Предупреждения: Померко, 20. Тошич, 54. Андреев, 59. Игнашевич, 68.

Удаление: Андреев, 74 (грубая игра).

Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Глот (Ярославль).

30 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"