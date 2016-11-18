20:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА обыграл "Арсенал" в Туле

Сегодня. Тула. "Арсенал" – ЦСКА – 0:1. 21-я минута. Победный удар Георгия Миланова со штрафного. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Тула. "Арсенал" – ЦСКА – 0:1. 21-я минута. Победный удар Георгия Миланова со штрафного. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
32

"Арсенал" на своем поле в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги уступил ЦСКА. Победу красно-синим принес точный удар хавбека Георгия Милановасо штрафного в первом тайме.

Для ЦСКА это первая победа с 14 октября, когда армейцы обыграли "Уфу" (1:0). Красно-синие (25 очков) поднялись на третье место, обойдя "Терек", который в понедельник примет "Томь".

Отметим, что сегодня УЕФА огласил решение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. 29-летний игрок сборной Финляндии дисквалифицирован на два года.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Арсенал" (Тула) – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Миланов, 21.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Вергара, Горбатюк, Беляев, Ершов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс (Власов, 81), Максимов.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Миланов (Игнашевич, 90+2), Ионов (Набабкин, 73), Вернблум, Натхо, Головин, Щенников, Чалов (Траоре, 83).

Предупреждения: Хагуш, 81. Горбатенко, 83. Щенников, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Абусуев, Веретешкин (все Санкт-Петербург).

18 ноября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал"- ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
32
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (32)
Войти, чтобы оставить комментарий

В.Коваль

werder63 Скромненько, серенько, но три очка не пахнут. 22:07//// ну вам виднее пахнет кокс или нет!

23:15

Электросталец

гаттузыч, там стадик ваш нужен? Денег нет, счастья, здоровья?

22:52

Thomas_Boy

Молодцы. Разваливаться нельзя.

22:27

С.С.Горбунков

опять допинг)))

22:23

jpanin

Не дать ни одного пенальти из трех это конечно перебор ... выиграли конечно с трудом , но сейчас и такая игра за счастье ...

22:21

shpasic

а почему Ерёменко не играл, кто-нибудь знает?

22:14

werder63

Скромненько, серенько, но три очка не пахнут.

22:07

foreverCSKAforever

Л.Г.Б.Т., ваши цвета меня не прельщают. Трендите сами.

22:07

Ю.Ю.

foreverCSKAforever __________________ Заговор? Эх, тебе бы чуток расцветку поменять и будешь в тренде.

21:57

Al Rains

У ЦСКА качели по ходу))) кокс+герыч))) смех сквозь слёзы(((

21:33

foreverCSKAforever

А ведь если бы бесбородов в матче ЦСКА-Амкар знал про правило вне игры, то до бамжей одно очко оставалось бы на данный момент. Боятся "флагманские" проехать мимо ЛЧ во второй раз кряду. Поэтому и ставят своих людей обслуживать матчи ЦСКА. Ну а те "сильно не портят".

21:30

Al Rains

Как сказал классик...Нюхнуть бы рад, принюхиваться тошно!!! Раз в месяц теперь побеждать будем? никакой радости по-прежнему, дешёвая но победа, тем не менее игры особо нет...

21:30

Ралпачан Фляйшманъ

Армейцев с победой) хоть Тулу укатали, и то хлеб в нынешних условиях.

21:20

Гаттузо зол!

Такой футбол нам нужен?!

21:16

Новоуепинни

И ведь кто-то такое дно еще и смотрел 2 часа )) Ужос мазохисты )) Я понимаю завтра феерия подряд: МЮ-Арсенал, Дортмунд-Бавария, Атлетико-Реал ))

21:11

kaduly

За победу премиальные,каждому по дозе

21:11

spetrov

.

21:09

spetrov

Армейцев с победой! Жалким завистникам лечить нервы (прежде всего), ну и кое-кому еще психику.

21:08

foreverCSKAforever

*,

21:08

Хрю-хрю

Всех с победой, но дела наши очень плохи...

21:07

foreverCSKAforever

Wodan? а чему тут удивляться? Ведь судил ленинградец, да еще и родственник бывшего футболиста Зенита.

21:07

Mig-31

Да.Три очка - нормально. Всех АРМЕЙЦЕВ С ПОБЕДОЙ!

21:07

Русский

Победа с душком... кокаинума!

21:06

цскамакс

молодцы !!!

21:04

wodan

BeeBop Только Армия, только вперед... Как в 42-м)

21:04

Гантэр

Хоть три очка взяли и то хорошо. Но забивать некому. Вообще. Молодой пока не впечатлил. Ну если Верблум в нападении ,то дело плохо. Надеюсь зимой возьмут кого нибудь.

21:04

foreverCSKAforever

С победой, армейцы!!!

21:03

marksan

СЭ в своём амплуа по отношению к ЦСКА. В очередной раз за день отметились новостью о Ерёменко!

21:02

NF

Если уж в таких матчах не выигрывать, то ЦСКА была бы прямая дорога в досрочный отпуск в полном составе. Забавно, конечно, но, на фоне таких тотальных проблем в клубе, у армейской молодежки есть все шансы поиграть в старшей команде. Хотя вряд ли, конечно. Да и кто там есть для этого? Да, интересно, а подсядь Траоре на допинг, это ему как-то помогло бы? Или он в принципе...

21:02

BeeBop

С победой, сокопытные...Не отвечайте на провокации...

21:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ