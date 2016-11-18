ЦСКА обыграл "Арсенал" в Туле

Сегодня. Тула. "Арсенал" – ЦСКА – 0:1. 21-я минута. Победный удар Георгия Миланова со штрафного. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Арсенал" на своем поле в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги уступил ЦСКА. Победу красно-синим принес точный удар хавбека Георгия Милановасо штрафного в первом тайме.

Для ЦСКА это первая победа с 14 октября, когда армейцы обыграли "Уфу" (1:0). Красно-синие (25 очков) поднялись на третье место, обойдя "Терек", который в понедельник примет "Томь".

Отметим, что сегодня УЕФА огласил решение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. 29-летний игрок сборной Финляндии дисквалифицирован на два года.

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14-й тур

"Арсенал" (Тула) – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Миланов, 21.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Вергара, Горбатюк, Беляев, Ершов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс (Власов, 81), Максимов.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Миланов (Игнашевич, 90+2), Ионов (Набабкин, 73), Вернблум, Натхо, Головин, Щенников, Чалов (Траоре, 83).

Предупреждения: Хагуш, 81. Горбатенко, 83. Щенников, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Абусуев, Веретешкин (все Санкт-Петербург).

18 ноября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал"- ЦСКА