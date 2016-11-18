ЦСКА обыграл "Арсенал" в Туле

"Арсенал" на своем поле в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги уступил ЦСКА. Победу красно-синим принес точный удар хавбека Георгия Милановасо штрафного в первом тайме.
Для ЦСКА это первая победа с 14 октября, когда армейцы обыграли "Уфу" (1:0). Красно-синие (25 очков) поднялись на третье место, обойдя "Терек", который в понедельник примет "Томь".
Отметим, что сегодня УЕФА огласил решение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. 29-летний игрок сборной Финляндии дисквалифицирован на два года.
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
"Арсенал" (Тула) – ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Миланов, 21.
"Арсенал": Левашов, Хагуш, Вергара, Горбатюк, Беляев, Ершов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс (Власов, 81), Максимов.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Миланов (Игнашевич, 90+2), Ионов (Набабкин, 73), Вернблум, Натхо, Головин, Щенников, Чалов (Траоре, 83).
Предупреждения: Хагуш, 81. Горбатенко, 83. Щенников, 90+3.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Абусуев, Веретешкин (все Санкт-Петербург).
18 ноября. Тула. Стадион "Арсенал".
В.Коваль
werder63 Скромненько, серенько, но три очка не пахнут. 22:07//// ну вам виднее пахнет кокс или нет!
23:15
Электросталец
гаттузыч, там стадик ваш нужен? Денег нет, счастья, здоровья?
22:52
Thomas_Boy
Молодцы. Разваливаться нельзя.
22:27
С.С.Горбунков
опять допинг)))
22:23
jpanin
Не дать ни одного пенальти из трех это конечно перебор ... выиграли конечно с трудом , но сейчас и такая игра за счастье ...
22:21
shpasic
а почему Ерёменко не играл, кто-нибудь знает?
22:14
werder63
Скромненько, серенько, но три очка не пахнут.
22:07
foreverCSKAforever
Л.Г.Б.Т., ваши цвета меня не прельщают. Трендите сами.
22:07
Ю.Ю.
foreverCSKAforever __________________ Заговор? Эх, тебе бы чуток расцветку поменять и будешь в тренде.
21:57
Al Rains
У ЦСКА качели по ходу))) кокс+герыч))) смех сквозь слёзы(((
21:33
foreverCSKAforever
А ведь если бы бесбородов в матче ЦСКА-Амкар знал про правило вне игры, то до бамжей одно очко оставалось бы на данный момент. Боятся "флагманские" проехать мимо ЛЧ во второй раз кряду. Поэтому и ставят своих людей обслуживать матчи ЦСКА. Ну а те "сильно не портят".
21:30
Al Rains
Как сказал классик...Нюхнуть бы рад, принюхиваться тошно!!! Раз в месяц теперь побеждать будем? никакой радости по-прежнему, дешёвая но победа, тем не менее игры особо нет...
21:30
Ралпачан Фляйшманъ
Армейцев с победой) хоть Тулу укатали, и то хлеб в нынешних условиях.
21:20
Гаттузо зол!
Такой футбол нам нужен?!
21:16
Новоуепинни
И ведь кто-то такое дно еще и смотрел 2 часа )) Ужос мазохисты )) Я понимаю завтра феерия подряд: МЮ-Арсенал, Дортмунд-Бавария, Атлетико-Реал ))
21:11
kaduly
За победу премиальные,каждому по дозе
21:11
spetrov
.
21:09
spetrov
Армейцев с победой! Жалким завистникам лечить нервы (прежде всего), ну и кое-кому еще психику.
21:08
foreverCSKAforever
*,
21:08
Хрю-хрю
Всех с победой, но дела наши очень плохи...
21:07
foreverCSKAforever
Wodan? а чему тут удивляться? Ведь судил ленинградец, да еще и родственник бывшего футболиста Зенита.
21:07
Mig-31
Да.Три очка - нормально. Всех АРМЕЙЦЕВ С ПОБЕДОЙ!
21:07
Русский
Победа с душком... кокаинума!
21:06
цскамакс
молодцы !!!
21:04
wodan
BeeBop Только Армия, только вперед... Как в 42-м)
21:04
Гантэр
Хоть три очка взяли и то хорошо. Но забивать некому. Вообще. Молодой пока не впечатлил. Ну если Верблум в нападении ,то дело плохо. Надеюсь зимой возьмут кого нибудь.
21:04
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!!
21:03
marksan
СЭ в своём амплуа по отношению к ЦСКА. В очередной раз за день отметились новостью о Ерёменко!
21:02
NF
Если уж в таких матчах не выигрывать, то ЦСКА была бы прямая дорога в досрочный отпуск в полном составе. Забавно, конечно, но, на фоне таких тотальных проблем в клубе, у армейской молодежки есть все шансы поиграть в старшей команде. Хотя вряд ли, конечно. Да и кто там есть для этого? Да, интересно, а подсядь Траоре на допинг, это ему как-то помогло бы? Или он в принципе...
21:02
BeeBop
С победой, сокопытные...Не отвечайте на провокации...
21:00