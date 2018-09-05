17:19 | Футбол — РПЛ

ЦСКА объявил о продаже билетов на матч со "Спартаком"

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ЦСКА объявил о продаже билетов на матч 8-го тура РПЛ против "Спартака", который состоится 23 сентября на "ВЭБ - Арене". Она будет осуществляться в два этапа. 

С 6-го по 10 сентября билеты будут продаваться только для владельцев абонементов и Карт болельщика.

С 11-го сентября билеты поступят в свободную продажу. Минимальная стоимость - 1500 рублей.

Билеты в гостевые сектора будут реализовываться футбольным клубом "Спартак". Стоимость билета – 1500 рублей. 

После шести туров ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков. "Спартак" - второй, у него 14 очков. 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/tickets/derby/

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