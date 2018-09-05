ЦСКА объявил о продаже билетов на матч со "Спартаком"

ЦСКА объявил о продаже билетов на матч 8-го тура РПЛ против "Спартака", который состоится 23 сентября на "ВЭБ - Арене". Она будет осуществляться в два этапа.
С 6-го по 10 сентября билеты будут продаваться только для владельцев абонементов и Карт болельщика.
С 11-го сентября билеты поступят в свободную продажу. Минимальная стоимость - 1500 рублей.
Билеты в гостевые сектора будут реализовываться футбольным клубом "Спартак". Стоимость билета – 1500 рублей.
⚡⚡⚡ Билетная программа на #ЦСКАспартак!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 сентября 2018 г.
С 6-го по 10 сентября билеты будут продаваться только для владельцев абонементов и Карт болельщика
С 11-го числа – свободная продажа
Все подробности 👇https://t.co/GmcvcNRzYG pic.twitter.com/SoeAH38Alv
После шести туров ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков. "Спартак" - второй, у него 14 очков.