ЦСКА объявил о продаже билетов на матч со "Спартаком"

ЦСКА объявил о продаже билетов на матч 8-го тура РПЛ против "Спартака", который состоится 23 сентября на "ВЭБ - Арене". Она будет осуществляться в два этапа.

С 6-го по 10 сентября билеты будут продаваться только для владельцев абонементов и Карт болельщика.

С 11-го сентября билеты поступят в свободную продажу. Минимальная стоимость - 1500 рублей.

Билеты в гостевые сектора будут реализовываться футбольным клубом "Спартак". Стоимость билета – 1500 рублей.

⚡⚡⚡ Билетная программа на #ЦСКАспартак!



С 6-го по 10 сентября билеты будут продаваться только для владельцев абонементов и Карт болельщика



С 11-го числа – свободная продажа



Все подробности 👇https://t.co/GmcvcNRzYG pic.twitter.com/SoeAH38Alv – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 сентября 2018 г.

После шести туров ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков. "Спартак" - второй, у него 14 очков.

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