ЦСКА: "Наш новый трофей прибыл домой"

Трофей Кубка РФПЛ по киберфутболу прибыл в Москву, информирует пресс-служба армейцев. Вчера в финале первенства представитель красно-синих Андрей "Timon" Гурьев в двух матчах оказался сильнее киберфутболиста "Уфы" Роберта "Ufenok77" Фахретдинова. Турнир проходил в Уфе с 25 по 26 февраля.

ЦСКА выиграл первый трофей года