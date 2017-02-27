13:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА: "Наш новый трофей прибыл домой"

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Трофей Кубка РФПЛ по киберфутболу прибыл в Москву, информирует пресс-служба армейцев. Вчера в финале первенства представитель красно-синих Андрей "Timon" Гурьев в двух матчах оказался сильнее киберфутболиста "Уфы" Роберта "Ufenok77" Фахретдинова. Турнир проходил в Уфе с 25 по 26 февраля.

ЦСКА выиграл первый трофей года

 

Наш новый трофей прибыл домой! 🏆 #КубокРФПЛкиберфтубол #мыЦСКА

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Фев 27 2017 в 2:09 PST

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sb1006

Полный чемодан вам таких трофеев !

14:08

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

То ли я дурак, то лыжи не едут. Мне не интересны компьютерные игры, но с радостью бы сыграл на Кубок РФПЛ по пряткам, или казакам-разбойникам, на худой конец - Кубок РФПЛ по ЦУ Е ФА.

13:57

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