ЦСКА: "Наш новый трофей прибыл домой"

Трофей Кубка РФПЛ по киберфутболу прибыл в Москву, информирует пресс-служба армейцев. Вчера в финале первенства представитель красно-синих Андрей "Timon" Гурьев в двух матчах оказался сильнее киберфутболиста "Уфы" Роберта "Ufenok77" Фахретдинова. Турнир проходил в Уфе с 25 по 26 февраля.
sb1006
Полный чемодан вам таких трофеев !
14:08
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
То ли я дурак, то лыжи не едут. Мне не интересны компьютерные игры, но с радостью бы сыграл на Кубок РФПЛ по пряткам, или казакам-разбойникам, на худой конец - Кубок РФПЛ по ЦУ Е ФА.
13:57