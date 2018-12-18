Что подарят в тюрьме Кокорину и Мамаеву на Новый год? Отвечает зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ" о том, что ее организация может подарить на Новый год нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергей Гайсина. Сегодня в Московском городском суде рассматривались апелляции на продление до 8 февраля 2019 года сроков арестов Кириллу Кокорину, его брату Александру, Мамаеву, а также Александру Протасовицкому. Апелляции отклонены. 5 декабря Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания футболистов под стражей.

- Думаю, подарить им что-то на праздник возможно, только надо продумать этот момент. Необходимо еще кому-то, помимо них, что-то передать. Если объективно смотреть, то у Кокорина и Мамаева все есть, в отличие от других заключенных, у которых практически ничего нет - люди обрадуются даже упаковке чая, - сказал Меркачеваа. - Футболисты не бедствуют, не голодают, поэтому сложно представить, какой подарок им нужен. Наверное, что-то из серии "для души", исключительно для поддержки духа. Может, письмо от Деда Мороза передать? (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live