Чорлука начал использовать антигравитационную беговую дорожку

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука продолжает реабилитацию после травмы. 31-летний хорват начал использовать антигравитационную беговую дорожку для реабилитации.
- Наконец, я могу использовать эту беговую дорожку. Продолжаю свое восстановления с этой прекрасной установкой, - написал Чорлука в Твиттере.
Напомним, что Чорлука получил травму ахиллова сухожилия в игре с "Амкаром" 22 апреля и пропустил конец сезона-2016/17.
Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
The AlterG finally arrived!!😁 Stepping up my recovery with this beautiful #alterg treadmill!!👍🏻❤️💚 #lokomotivmoscow #roadtorecovery pic.twitter.com/CEinlNTpl8– Vedran Ćorluka (@CorlukaV05_14) 17 августа 2017 г.