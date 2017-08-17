Чорлука начал использовать антигравитационную беговую дорожку

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука ​продолжает реабилитацию после травмы. 31-летний хорват начал использовать антигравитационную беговую дорожку для реабилитации.

- Наконец, я могу использовать эту беговую дорожку. Продолжаю свое восстановления с этой прекрасной установкой, - написал Чорлука в Твиттере.

Напомним, что Чорлука получил травму ахиллова сухожилия в игре с "Амкаром" 22 апреля и пропустил конец сезона-2016/17.

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.