Чочиев - Кокорину и Мамаеву: "Я с вами!"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев вновь поддержал полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ранее все трое были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Все образуется! Надо уметь прощать! Ошибаются все! Я с вами!" - написал Чочиев в сториз Инстаграма.

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