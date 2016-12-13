Чисамба Лунгу: "В матче с "Тереком" я увидел странные голы. Мне было стыдно"

Нападающий "Урала" Чисамба Лунгу заявил, что в матче 12-го тура премьер-лиги против "Терека" его одноклубники потеряли концентрацию. По словам форварда, после игры он молчал, чтобы ни с кем не подраться.

– Что скажете о матче против "Терека"? - вопрос в интервью matchtv.ru.

– Мы начали неплохо, забили. Но потом наши парни потеряли концентрацию.

– Почему?

– В этом весь вопрос, я тоже им задавался. Во время матча я чуть не подрался с Фонтанелло, когда он отдал мяч назад Арапову. На него наскочил нападающий – и гол. Я пытался поговорить с Араповым, но он не понимает по-английски, и я просто что-то кричал. Ко мне подошел Фонтанелло: "Полегче". "Такая глупая ошибка, а мне надо полегче?" Мы играем не для себя, а для болельщиков и семей. Мы играем в футбол за зарплату, и когда у нас не получается, у людей появляются вопросы.

– Кого вам хотелось ударить после второго, третьего и четвертого голов "Терека"?

– После первого гола я пришел в ярость. После второго – начал спрашивать сам себя: "Что происходит?" После третьего я попросил о замене и ушел с поля. Я честен с командой, тренером, болельщиками, а главное – с собой.

– Игра с "Тереком" была честной?

– Разные бывают игры. Например, как с "Краснодаром" (0:3) – когда мы пропускали, но пропускали настоящие голы, и боролись. В матче с "Тереком" я увидел странные голы.

– Что было после игры?

– Я час просидел в раздевалке после того, как все разъехались по домам. Думал: "Что пошло не так?" – и не находил ответа. Работники стадиона пришли закрывать раздевалки и увидели меня: "Ты чего тут делаешь?". Я не смог ответить. Вышел со стадиона, встретил нескольких фанатов, которые сказали мне: "Надо работать, все будет нормально". Но мне все равно было стыдно.

– Что вы сказали партнерам по команде?

– У меня не было слов. Лучшим для меня в тот момент было молчать, иначе бы я с кем-то подрался. Я бы не смог ничего спросить спокойно, только кричал бы.

– Матч с "Тереком" не одному вам показался странным. Почему вы все еще в "Урале"?

– Я не могу принимать таких решений самостоятельно. Предположим, я скажу, что хочу перейти в "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", уехать в Англию – а такая возможность есть. Но есть ведь контракт с "Уралом". Я хочу честно отработать его, чтобы мне было не стыдно перед президентом.

– В прошлом сезоне вы сыграли с "Тереком" дома 3:3. Это был честный матч?

– Мы точно боролись.

Напомним, что по ходу встречи в СМИ появилась информация о странном характере матча "Урал" - "Терек" из-за коэффициентов в букмекерских конторах. В перерыве при счете 1:1 на победу "Терека" они были очень низкими, в то время как на "Урал" – очень высокими. Гости забивали мячи во втором тайме после грубых ошибок игроков соперника. Позднее специальная комиссия РФС рассмотрела эту встречу и не нашла в нем ничего подозрительного.