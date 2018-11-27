17:28 | Футбол — РПЛ

Чинквини рассказал, когда Манчини впервые задумался о возвращении из "Зенита" в Италию

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Ассистент спортивного директора "Зенита"  Оресте Чинквини заявил, что бывший главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини впервые задумался о том, чтобы вернуться в Италию и возглавить национальную команду, когда его сборная сыграла вничью со Швецией и не попала на чемпионат мира-2018

- Манчини начал действовать в "Зените" с энтузиазмом, но в один момент все изменилось, - сказал Чинквини в интервью TMW. - Когда? После ничейного матча между Италией и Швецией. Это был вопрос концентрации, каких-то мелких деталей, которые приводят к тому, что вы не можете сосредоточиться на основной цели. Теперь, например, вы видите настоящего Манчини. Он хотел любой ценой стать тренером сборной. Это было понятно всем.

"Зенит" под руководством Манчини занял 5-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

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