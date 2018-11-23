19:15 | Футбол — РПЛ

Чемпионат России. 15-й тур. Расписание и результаты

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Матчи 15-го тура российской премьер-лиги.

"Ахмат" (Грозный) – ЦСКА (Москва)

23 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 18.00 (Матч Премьер)

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)

Ахмат - ЦСКА

"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург)

23 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 20.30 (Матч Премьер)

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)

Локомотив - Урал

"Динамо" (Москва) – "Енисей" (Красноярск)

24 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург)

Динамо - Енисей

"Оренбург" – "Уфа"

24 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик". 16.30 (Матч Премьер)

Судья: Мешков (Дмитров)

Оренбург - Уфа

"Анжи" (Махачкала) – "Рубин" (Казань)

24 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена". 19.00 (Матч Премьер)

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)

Анжи - Рубин

"Спартак" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара)

25 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 14.00 (Матч Премьер)

Судья: Москалев (Воронеж)

Спартак - Крылья Советов

"Краснодар" – "Арсенал" (Тула)

25 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 16.30 (Матч Премьер)

Судья: Карасев (Москва)

Краснодар - Арсенал Т

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)

25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Судья: Вилков (Нижний Новгород)

Зенит - Ростов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Как закончится матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов"?
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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