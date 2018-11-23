Чемпионат России. 15-й тур. Расписание и результаты

"Ахмат" (Грозный) – ЦСКА (Москва)
23 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 18.00 (Матч Премьер)
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)
"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург)
23 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 20.30 (Матч Премьер)
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)
"Динамо" (Москва) – "Енисей" (Красноярск)
24 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург)
24 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик". 16.30 (Матч Премьер)
Судья: Мешков (Дмитров)
"Анжи" (Махачкала) – "Рубин" (Казань)
24 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена". 19.00 (Матч Премьер)
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)
"Спартак" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара)
25 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 14.00 (Матч Премьер)
Судья: Москалев (Воронеж)
"Краснодар" – "Арсенал" (Тула)
25 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 16.30 (Матч Премьер)
Судья: Карасев (Москва)
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
Судья: Вилков (Нижний Новгород)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам