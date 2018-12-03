"Часть работы". Ребров опубликовал фото после травмы

Вратарь "Спартака" Артем Ребров опубликовал новую фотографию в Инстаграме.
В матче с "Локомотивом" (2:1) он столкнулся с перуанским форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.
Нападающий попал ему ногой по голове, из-за чего врачам пришлось наложить Реброву восемь швов, а сам голкипер получил небольшое сотрясение мозга.
- Часть работы, - так подписал фотографию вратарь.
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