11:35 | Футбол — РПЛ

"Часть работы". Ребров опубликовал фото после травмы

Артем Ребров. Фото Инстаграм Артема Реброва.
Артем Ребров. Фото Инстаграм Артема Реброва.
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Вратарь "Спартака" Артем Ребров опубликовал новую фотографию в Инстаграме.

В матче с "Локомотивом" (2:1) он столкнулся с перуанским форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

Нападающий попал ему ногой по голове, из-за чего врачам пришлось наложить Реброву восемь швов, а сам голкипер получил небольшое сотрясение мозга.

- Часть работы, - так подписал фотографию вратарь.

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Спартак - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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