Бывший защитник "Ахмата" из-за проблем со здоровьем не может играть в футбол

Бывший защитник "Ахмата"​ Марцин Коморовски рассказал о том, что у него есть серьезные проблемы с ахилловыми сухожилиями на правой ноге. В связи с этим 33-летний футболист не выходил на поле на протяжении последних двух с половиной лет.

– Я не думаю о футболе, – цитирует Super Express Коморовски. – Я просто хочу, чтобы я был здоров. Я вложил деньги в бизнес, когда играл в России. У меня нет проблем с деньгами. Мне важно, что я не могу играть в футбол. Заменить эмоции, которые получаешь от адреналина, нельзя.

Коморовски выступал за российский клуб с 2012 по 2016 год.​