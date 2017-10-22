Бывший тренер "Крыльев": "Разгромили "Спартак" при минус 11. В Бельгии матч при такой погоде отменили бы"

Бывший тренер "Крыльев Советов" по физподготовке Барт Кауберх рассказал о победе команды над "Спартаком" (4:0) в прошлом сезоне. Наставник отметил тяжелые погодные условия и добавил, что такое возможно только в России.

– Матч против "Спартака" в ноябре. Мы выиграли 4:0, а температура была минус 11, – цитирует Кауберха russianfootballnews.com. – Поле было в снегу и замерзло, но мы все равно сыграли. Все дороги к стадиону были вычищены. Это нельзя назвать идеальными условиями для футбола. Однако мы сыграли, и такое возможно только в России. В Бельгии матч при таких условиях бы отменили.