Бывший форвард "Кубани": "Думал, что Казахстан - это Афганистан"

Бывший нападающий "Кубани" Данилу рассказал о том, что он хотел бы продолжить карьеру в России. В данный момент бразилец выступает в чемпионате Венгрии за "Гонвед".
– Из России вы уехали в Казахстан. Когда играли за "Актобе", мэр города озвучил зарплаты футболистов. В том числе вашу – 57 тысяч евро. Вас это разозлило?
– Когда мэр озвучил наши зарплаты, я находился уже в Бразилии в отпуске. У меня к тому моменту закончился контракт с "Актобе".
Вообще же, его слова – это неуважение к тем людям, которые работали в клубе.
Я верю, что каждый игрок сам делает свою карьеру. Моя зарплата отражала то, что я представлял из себя на момент перехода в "Актобе".
Да, информация о деньгах стала известна всем, но меня это не волновало. Вот только с профессиональной и человеческой точек зрения поступать так некрасиво. Существуют все-таки конфиденциальные вещи.
– Сам Казахстан как вам показался после России?
– Откровенно говоря, я никогда раньше не слышал о футболе Казахстана и ничего не знал о нем.
Когда мне впервые предложили там играть, я категорически отказался, ведь у меня возникли ассоциации с Афганистаном, где была война. (смеется).
Но потом мне объяснили, что Казахстан находится рядом с Россией, дали большое количество информации о стране.
Я поехал туда один, мы договорились о контракте. Поскольку в команде, кроме меня, оказалось еще четыре бразильца, я чувствовал себя как дома.
– Вы еще рассчитываете вернуться в российскую премьер-лигу или это уже вряд ли случится?
– У меня контракт с "Гонведом", который будет действовать еще полтора года. Впрочем, если возникнет вариант с российским клубом, я с удовольствием продолжу карьеру в РФПЛ. Естественно, для этого нужно хорошо играть в Венгрии.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/danilo-sirino-de-olivejra-do-six-por-ne-mogu-zabyt-poslednij-razgovor-s-goncharenko