Бузова вступилась за Кокорина и Мамаева

Телеведущая и певица Ольга Бузова заступилась за нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявив, что отлучение от футбола будет для них слишком жестоким наказанием.

- Оступиться может каждый, каждый имеет право на ошибку, - цитирует Бузову "Комсомольская правда". - Я даже представить не могла, что ребята на такое способны. Я никогда не видела никого из своих знакомых в таком состоянии.

Когда говорят, что надо их лишить футбола - это жестоко. Что же мы, будет на жестокость жестокостью отвечать? Наказать - да. То, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут - это сильное наказание.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн