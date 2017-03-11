Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Оренбургом"

11 марта состоится матч 19-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Рубин" – "Оренбург". Начало – в 16:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Оренбург"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,00 – Н 3,17 – П2 4,45
Трансляция матча "Рубин" – "Оренбург" 11 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Оренбург".
Прямая трансляция матча "Рубин" – "Оренбург" 11 марта на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Рубин" – "Оренбург"
Сергей ЮРАН, чемпион России в составе московского "Спартака" – 0:0. На тяжелых полях "Рубину", как показывают первые весенние матчи, сложно созидать и забивать. А у Роберта Евдокимова организованная команда, которая может "поставить автобус" у своих ворот и ловить соперника на контратаках.
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ" – 2:1. Структура и конъюнктура тура таковы, что "Рубин" при некоторых раскладах может подняться по его итогам на 4-е место. У "Оренбурга", разумеется, тоже есть веская мотивация, но на своем поле, пусть и скверном, казанцы умеют добиваться поставленных целей.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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27 августа 2016 года
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Чемпионат РФПЛ
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"Оренбург" – "Рубин"
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1:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Рубин" не проигрывает в Казани на протяжении шести туров (+5=1) и не пропускает на протяжении 401-й минуты.
Безголевая серия "Оренбурга" на чужих стадионах составляет 339 минут и длится после матч с "Краснодаром" (3:3).
ЦИТАТЫ
Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":
– Знаю, что журналистам нравится говорить об этих задачах. Наверное, никто не слышал, чтобы я говорил, что выход в Европу был одной из ясных задач, ни в начале сезона, ни сейчас. Я этого не говорил и не собираюсь. Не говорю, что мы не способны сделать этого. Но это правда, что во время заключения моего договора говорилось о периоде адаптации многих игроков, ассистентов в течение первого года и попытке стремления к этой задаче в двух ближайших сезонах.
Максим ГРИГОРЬЕВ, полузащитник "Оренбурга":
– Сложный соперник. Тем более, в Казани будет тяжелое поле. Не знаю, как сложится игра, но, мне кажется, будет много борьбы. Думаю, тот, кто выиграет в этом компоненте, тот и победит.