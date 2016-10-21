Букмекеры считают "Крылья Советов" фаворитом в матче с тульским "Арсеналом"

21 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Арсенал" Т. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Арсенал" Т

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,09 – Н 3,13 – П2 4,15

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Арсенал" Т 21 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Арсенал" Т.

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Арсенал" Т 21 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Арсенал" Т

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 2:2. Для Франка Веркаутерена это, говорят, один из решающих матчей. Но и "Арсенал" после смены руководства явно воспрянул духом. Желаю удачи Сергею Кирьякову. Думаю, в Самаре его команда не проиграет.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 1:0. Если у "Крыльев" с голами туго, то у "Арсенала" просто беда. Три мяча в десяти играх – это больно. В Самаре едва ли прорвет. Даже с приходом Сергея Кирьякова.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 3 – 0.

Результаты последних матчей