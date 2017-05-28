Букмекеры прогнозируют победу "Арсенала" в ответном матче с "Енисеем"

Чемпионат России завершится сегодня ответными переходными матчами. В одном из них "Арсенал" принимает "Енисей". Встреча в Туле начнется в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече со счетом 2:1 победили красноярцы.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Енисей"

Коэффициенты Winline: П1 1,66 - Н 3,48 - П2 5,25

Прогноз на матч

Счет – 1:0. Участие форварда "Арсенала" Федерико Рашича остается под вопросом. Лучший бомбардир "оружейников" в этом сезоне не попал в заявку на игру в Красноярске из-за травмы. Решение по нему будет принято в день матча. Зато команде Сергея Кирьякова вновь поможет вратарь Владимир Габулов. Голкипера вызвали в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций, но по согласованию с РФС он присоединится к национальной команде уже после второго "стыка". Работы по восстановлению поля в Туле продолжаются. Газон, пострадавший из-за болельщиков "Спартака" в матче 30-го тура премьер-лиги, должен быть готов.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Енисей".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Енисей" - в воскресенье, 28 мая, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Александров - Думбья, Боурчану, ГОРБАТЕНКО, Максимов - РАШИЧ.

"Енисей": Опарин - Чичерин, Васильев, Кичин, Алиев - Ланин, Иванов - Саркисов, Семакин, Камеш - Самодин.

Потери: Бурмистров (травм.) - -.