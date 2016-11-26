Букмекеры оценивают победу "Локомотива" над "Уралом" с коэффициентом 1,54

26 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Урал". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Урал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,54 – Н 3,90 – П2 7,46

Трансляция матча "Локомотив" – "Урал" 26 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Урал" 26 ноября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Урал"

Алексей ЗУЕВ, экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 – 2:1. Морозная погода в Москве скорее на руку "Уралу". Не могу сказать, что верю в "Локомотив" или Семина. Но вот в Самедова верю! Поэтому поставлю на "Локо".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. При всем уважении к Юрию Палычу, приходится признать: пока у него с возрождением "Локо" клеится не очень. Ничейку Тарханов увезет. Честно заработанную.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=2-6, 36 – 20.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 22 марта 2014 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Урал" 3:0 3 декабря 2014 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Урал" 1:0 13 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Локомотив" 2:0 8 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Локомотив" 1:3 4 декабря 2015 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Урал" 2:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В новейшей истории взаимоотношений двух клубов "Локомотив" не уступал "шмелям" в Черикизово, однако после двух побед в прошлом году не без труда добился лишь ничьей (2:2).

Единственную победу над "Локомотивом" после возвращения в премьер-лигу уральцы одержали в апреле 2015-го под началом Александра Тарханова.

ЦИТАТЫ

Илья ГЕРКУС, президент "Локомотива" (о переговорах с Миранчуком):

– Мы ведем с Алексеем переговоры. Наши позиции постепенно сближаются. У игрока есть контракт, который действует до ноября следующего года.

Георгий ЧАНТУРИЯ, нападающий "Урала":

– "Краснодар" – это очень хорошая команда. Нам противостоял очень сильный соперник. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к матчу с "Локомотивом".