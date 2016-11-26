Букмекеры оценивают победу "Локомотива" над "Уралом" с коэффициентом 1,54

26 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Урал". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Урал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,54 – Н 3,90 – П2 7,46
Трансляция матча "Локомотив" – "Урал" 26 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".
Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Урал" 26 ноября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Урал"
Алексей ЗУЕВ, экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 – 2:1. Морозная погода в Москве скорее на руку "Уралу". Не могу сказать, что верю в "Локомотив" или Семина. Но вот в Самедова верю! Поэтому поставлю на "Локо".
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. При всем уважении к Юрию Палычу, приходится признать: пока у него с возрождением "Локо" клеится не очень. Ничейку Тарханов увезет. Честно заработанную.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=2-6, 36 – 20.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 марта 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Урал"
|
3:0
|
3 декабря 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Урал"
|
1:0
|
13 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Локомотив"
|
2:0
|
8 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Локомотив"
|
1:3
|
4 декабря 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Урал"
|
2:2
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В новейшей истории взаимоотношений двух клубов "Локомотив" не уступал "шмелям" в Черикизово, однако после двух побед в прошлом году не без труда добился лишь ничьей (2:2).
Единственную победу над "Локомотивом" после возвращения в премьер-лигу уральцы одержали в апреле 2015-го под началом Александра Тарханова.
ЦИТАТЫ
Илья ГЕРКУС, президент "Локомотива" (о переговорах с Миранчуком):
– Мы ведем с Алексеем переговоры. Наши позиции постепенно сближаются. У игрока есть контракт, который действует до ноября следующего года.
Георгий ЧАНТУРИЯ, нападающий "Урала":
– "Краснодар" – это очень хорошая команда. Нам противостоял очень сильный соперник. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к матчу с "Локомотивом".
Garik20002
О чем новость? О коэффициенте? Это странный коэффициент? Нет! Тогда и новость ни о чем. Совсем разучились писать содержательные новости...
11:34