Букмекеры оценивают победу "Амкара" над "Тереком" с коэффициентом 4,22

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Амкар". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Амкар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,05 – Н 3,18 – П2 4,22

Трансляция матча "Терек" – "Амкар" 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Амкар".

Прямая трансляция матча "Терек" – "Амкар" 17 сентября на канале, "Наш Футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Амкар"

Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 1:0. "Амкар" мало пропускает, забить ему очень сложно. Но "Тереку" некуда деваться после слабенькой игры в Москве против ЦСКА. Ему нужно показать болельщикам, что та игра была случайностью.

Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 1:0. "Терек" был очень любезен на открытии стадиона ЦСКА. Если так же сыграет в Грозном, боюсь, последуют оргвыводы. По-моему, еще одна выездная нулевая ничья у "Амкара" не получится. Не мытьем, так катаньем его дожмут.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=7-9, 24 – 21.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 5 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Терек" 0:1 4 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Амкар" 4:0 25 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Терек" 2:1 2 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Терек" 1:0 12 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Амкар" 2:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Возглавив "Терек", Рашид Рахимов выиграл у своего бывшего клуба оба домашних матча с общим счетом 6:0, дважды уступив ему в Перми.

Пермяки не могут забить в шести кряду выездных матчах (508 минут). Последний гостевой гол в апреле "Мордовии" забил Джикия.

ЦИТАТЫ

Беким БАЛАЙ, нападающий "Терека":

– Тоже это заметил, если мы забиваем – не проигрываем. В ближайшем матче с "Амкаром" сделаем все, чтобы забить и победить. Мы сконцентрированы на этом матче.

Чума АНЕНЕ, нападающий "Амкара":

– Спорт для того и существует, чтобы пытаться подняться как можно выше. И, мне кажется, не только у меня в команде такой настрой. По крайней мере, я ни от кого не слышал таких разговоров: о'кей, у нас уже одиннадцать очков, значит, можно немножко расслабиться.