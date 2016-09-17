Букмекеры оценивают победу "Амкара" над "Тереком" с коэффициентом 4,22

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Амкар". Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Амкар"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,05 – Н 3,18 – П2 4,22
Трансляция матча "Терек" – "Амкар" 17 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Амкар".
Прямая трансляция матча "Терек" – "Амкар" 17 сентября на канале, "Наш Футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Амкар"
Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 1:0. "Амкар" мало пропускает, забить ему очень сложно. Но "Тереку" некуда деваться после слабенькой игры в Москве против ЦСКА. Ему нужно показать болельщикам, что та игра была случайностью.
Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 1:0. "Терек" был очень любезен на открытии стадиона ЦСКА. Если так же сыграет в Грозном, боюсь, последуют оргвыводы. По-моему, еще одна выездная нулевая ничья у "Амкара" не получится. Не мытьем, так катаньем его дожмут.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=7-9, 24 – 21.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
5 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Терек"
|
0:1
|
4 августа 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Терек" – "Амкар"
|
4:0
|
25 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Терек"
|
2:1
|
2 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Терек"
|
1:0
|
12 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Терек" – "Амкар"
|
2:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Возглавив "Терек", Рашид Рахимов выиграл у своего бывшего клуба оба домашних матча с общим счетом 6:0, дважды уступив ему в Перми.
Пермяки не могут забить в шести кряду выездных матчах (508 минут). Последний гостевой гол в апреле "Мордовии" забил Джикия.
ЦИТАТЫ
Беким БАЛАЙ, нападающий "Терека":
– Тоже это заметил, если мы забиваем – не проигрываем. В ближайшем матче с "Амкаром" сделаем все, чтобы забить и победить. Мы сконцентрированы на этом матче.
Чума АНЕНЕ, нападающий "Амкара":
– Спорт для того и существует, чтобы пытаться подняться как можно выше. И, мне кажется, не только у меня в команде такой настрой. По крайней мере, я ни от кого не слышал таких разговоров: о'кей, у нас уже одиннадцать очков, значит, можно немножко расслабиться.